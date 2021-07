Así será el fixture de la Liga BetPlay II-2021

En reunión de la Dimayor se aprobó este lunes el fixture de la Liga BetPlay II-2021, competencia que comenzará el próximo fin de semana.

En el encuentro entre los presidentes de los equipos del fútbol profesional colombiano también se acordó el regreso de los cuadrangulares semifinales.

Igualmente, en el encuentro se determinaron las fechas del torneo, que tiene la final pactada para el 22 de diciembre.

Otra de las novedades del campeonato del segundo semestre será el regreso de la fecha de clásicos, la cual fue programada para la jornada 14.

Así las cosas, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán en dos ocasiones en la primera ronda. Según el fixture de Liga BetPlay, el ‘Verde’ y el ‘Rojo’ se medirán tanto en la decimocuarta jornada, como en la decimonovena, que será la penúltima de la fase de ‘Todos Contra Todos’.

El campeonato comenzará el próximo fin de semana, se pronostica que con programación entre viernes y domingo.

En la primera fecha se realizarán los siguientes partidos: Medellín vs Águilas, Alianza vs Pasto, América vs Junior, Patriotas vs Bucaramanga, Quindío vs Jaguares, Santa Fe vs Cali, Envigado vs Nacional, Once Caldas vs Huila, Pasto vs Millonarios, Tolima vs Pereira.

Fixture de la Liga BetPlay II-2021

La fechas que se manejan en el fixture de la Liga BetPlay II-2021 podrían cambiar un par de días y se darán a conocer en detalle con la programación de cada jornada, previo al desarrollo de la misma.