Fiscalía se pronunció sobre el video de los últimos momentos de Mauricio Leal, enredando más el caso

Pese a ya haber una condena y un responsable por la muerte de Mauricio Leal, un video publicado por Noticias Caracol y luego por Focus Noticias que lo sacó completo, puso al país a hablar nuevamente del caso, ya que algunos afirman que se podría tratar de un suicidio.

En el video se puede escuchar a Mauricio decir: «Hola a todos. Perdónenme, no puedo más, nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también. ¿Ya?, ¿qué hago, qué hago?», y mostró a su mamá ya fallecida y a él con las heridas por puñaladas en el abdomen.

Esto marcó un nuevo giro en el caso, pues ya se comienza a especular con la inocencia de Jhonier Leal, hermano de Mauricio, que ya fue condenado a 55 años por el doble homicidio, pues la Fiscalía en su momento logró demostrar con múltiples pruebas que él los asesinó.

Sin embargo, la Fiscalía durante estos dos años no mostró este video como evidencia, por lo que muchos se preguntaron si no era conveniente. Ante esto, el fiscal Mario Burgos, que llevaba la investigación y acusación, aseguró que no conocía dicho material, principalmente porque su equipo no tuvo mucho acceso al celular de la víctima.

Según lo indicaron, al parecer los celulares de Mauricio Leal fueron pedidos por el medio hermano de él Carlos Andrés García, pero para que le fueran entregados a la abogada de Jhonier Leal, Érika Sanguinetti.

Por eso aseguró que la Fiscalía no tenía conocimiento del caso. Ahora quedará esperar si la justicia reabre el caso, o se sostiene en que ya es una investigación terminada y Jhonier deba continuar en prisión por el doble homicidio.