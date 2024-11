Fiscalía se pronunció por denuncia de acoso de la periodista Angie Téllez

Luego de conocerse la denuncia pública de acoso sexual del que viene siendo víctima la periodista Angie Téllez, la Fiscalía dio a conocer el estado del proceso.

“La Dirección Seccional de Bogotá conoció esta denuncia el 5 de junio de 2023. Por lo anterior, el 6 de junio de 2023, se le solicitó a la víctima una ampliación de denuncia, diligencia a la cual no asistió”, dice el comunicado.

El pronunciamiento de la Fiscalía, no fue bien recibido por la periodista, quien los calificó de negligentes: “Estoy indignada con la respuesta de la @FiscaliaCol, en junio hice la denuncia pertinente por acoso y anexé varias evidencias e incluso recolecté testimonios de otras compañeras. En ningún momento me pidieron ampliación de la denuncia porque la misma tenía todos los argumentos”, dijo Téllez.

Además en otro trino, invito a la Fiscalia a que anexe las evidencias sobre la supuesta solicitud para la ampliación de la denuncia, que según ella no existió.

Al final del comunicado, el ente investigador informó que ayer se realizó la ampliación de la denuncia y se destacó un equipo de investigadores y del Grupo Nacional de Género para el proceso para adelantar las actividades de investigación.

La denuncia de la periodista Angie Téllez

Recordemos la periodista Angie Téllez de City Tv denunció el acoso sexual del cual ha sido víctima desde hace más de un año.

Según ha manifestado en sus redes sociales, un hombre de alrededor de 50 años de edad le ha enviado diferentes videos a través del WhatsApp corporativo, en los que muestra sus partes íntimas e incluso masturbándose y consumiendo cocaína mientras menciona el nombre de la periodista.

El acosador, quien no intenta cubrir su rostro, fue identificado por otras dos periodistas, quienes aseguran que también han recibido videos de este sujeto.

“¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador siendo las 12 y 32 am del día 19 de enero. Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos vídeos pornográficos. Ya las autoridades me tomaron denuncia, pero aún no se logra su captura @FiscaliaCol”, fue el mas reciente mensaje de la víctima en su cuenta de X.

