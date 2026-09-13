Fiscalía reactiva órdenes de captura de «Rodrigo Flechas», «el Cura» y alias «Bruno»

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Resumen: La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del grupo armado ilegal conocido como ‘Clan del Golfo’

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del grupo armado ilegal conocido como ‘Clan del Golfo’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.

La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización.

En ese sentido, se reactivan las órdenes de captura en contra de OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones.

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