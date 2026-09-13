Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fiscalía reactiva órdenes de captura de «Rodrigo Flechas», «el Cura» y alias «Bruno»

    La fiscal levanta esta medida, luego de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con el Clan del Golfo

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía revela presuntos pagos a coronel del Ejército por favorecer a grupos armados
    Foto: Fiscalía.
    Fiscalía reactiva órdenes de captura de «Rodrigo Flechas», «el Cura» y alias «Bruno»

    Resumen: La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del grupo armado ilegal conocido como ‘Clan del Golfo’

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del grupo armado ilegal conocido como ‘Clan del Golfo’, quienes habían sido beneficiarios de la suspensión de dichas actuaciones en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.

    La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización.

    En ese sentido, se reactivan las órdenes de captura en contra de OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

    La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones.

    Esta información se publica por razones de interés general.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.