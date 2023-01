Fiscalía niega la solicitud de suspender órdenes de captura a 16 jefes paramilitares

in

La Fiscalía General de la Nación a través de un documento, negó la solicitud que le había hecho el Gobierno Nacional para suspender las órdenes de capturas contra 16 jefes paramilitares que han sido designados para los acercamientos exploratorios de paz en Colombia

De acuerdo a la Fiscalía, la solicitud no podría proceder debido a que estos jefes paramilitares pertenecen a estructuras criminales que no tienen un estatus político (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el ‘Clan del Golfo’). En ese sentido, el fiscal reiteró que no existe un marco normativo que aclare una ruta de sometimiento para este tipo de organizaciones criminales.

«“Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas», argumenta la Fiscalía.

Por último, la fiscalía dejó claro que un fiscal no puede suspender las medidas penales que son tomadas por los jueces de la República.

Lista de suspensión de ordenes capturas

Cabecillas Clan del Golfo:

Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Javier’ o ‘Chiquito Malo’

José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’

Alexander Celis Durango, conocido como ‘Bayron’

Jorge Emilson Córdoba Quinto, conocido como ‘Negro Perea’

José Miguel Demoya Hernández, conocido como ‘Chirimoya’

Orlando Ostén Blanco

Luis Armando Pérez Castañeda

Alex Sierra Moncada

Cabecillas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Fredy Castillo Carrillo

Carmen Evelio Castillo Carrillo

José Luis Pérez Villanueva

Norberto Quiroga Poveda

John Rafael Salazar Salcedo

Cesar Gustavo Becerra Gómez

Eduar Castaño Morales

Santiago Rafael Pertuz Caballero

