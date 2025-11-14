Fiscalía investiga millonario «trueque» de viviendas de lujo entre Armando Benedetti y Ricardo Leyva

Resumen: Fiscalía investiga al ministro Armando Benedetti por un presunto "carrusel" de propiedades con el empresario Ricardo Leyva, beneficiario de un contrato millonario de RTVC. Conflicto de intereses y cohecho bajo la lupa.

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro Armando Benedetti para que explique las presuntas irregularidades en el intercambio de propiedades con el empresario Ricardo Leyva. El proceso busca establecer si el funcionario incurrió en algún delito en este esquema de bienes.

El Presunto «Carrusel» de Bienes

La investigación se centra en un aparente «carrusel» de traspasos de propiedades entre ambos. Actualmente, la familia del ministro Benedetti reside en una vivienda de lujo en el exclusivo sector de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, que sería propiedad del empresario Ricardo Leyva. A su vez, Leyva habita un apartamento en el edificio Iluminatta, al norte de Barranquilla, que fue adquirido por Benedetti por $1.860 millones de pesos con financiación del Fondo Nacional del Ahorro.

Contrato millonario bajo la lupa

La Fiscalía pretende establecer si existe alguna relación entre este intercambio de propiedades y un millonario contrato que obtuvo Ricardo Leyva a través de RTVC (Sistema de Medios Públicos). Dicho contrato, por más de $7.900 millones de pesos, se destinó a la organización de un evento cultural en el marco de la Cumbre de la CELAC.

Otras Investigaciones

Esta nueva indagación se suma a otros procesos que ya cursan contra el ministro Benedetti:

Procuraduría: Lo investiga por presuntos insultos a la magistrada Cristina Lombana tras el allanamiento a su propiedad en Puerto Colombia.

Corte Suprema de Justicia: La Sala de Instrucción adelanta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su periodo como congresista y se cuentan al menos se investigaciones más.

