¡Atención! Fiscalía imputará a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, y a otros tres implicados en presunta corrupción en el Área Metropolitana

Resumen: La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos.
La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Miguel Andrés Quintero Calle; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por el presunto direccionamiento de los procesos de contratación de la AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüi, entre 2020 y 2021.
La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos.
De acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La audiencia se realizará en la fecha que fije la Judicatura.
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