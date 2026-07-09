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Resumen: La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos.

¡Atención! Fiscalía imputará a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, y a otros tres implicados en presunta corrupción en el Área Metropolitana

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Miguel Andrés Quintero Calle; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por el presunto direccionamiento de los procesos de contratación de la AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüi, entre 2020 y 2021.

La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos.

De acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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La audiencia se realizará en la fecha que fije la Judicatura.