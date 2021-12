Durante el pasado paro nacional, Andrés Escobar fue uno de los protagonistas de los disturbios en Cali, motivo por el cual deberá presentarse a audiencia

La periodista de La W, Laura Palomino, aseguró por medio de su cuenta de Twitter que Escobar estuvo disparando “aparentemente con un arma de fuego contra manifestantes” en medio de los disturbios entre ciudadanos de Cali.

La Fiscalía lo citó a imputación de cargos seis meses después de que salieran a la luz los videos, como consecuencia de la información difundida en redes sociales, en la que se observa el momento en que el hombre dispara un arma.

En Caracol Radio se dio a conocer que en los últimos días “aparecieron pruebas de que el arma no era traumática”. En este mismo orden de ideas, se conoció también que Andrés Escobar no será el único citado a imputación de cargos por parte del ente investigador. Según la emisora, “el comandante operativo de la Policía de Cali, Edgar Vega Gómez, también será imputado por no evitar seis asesinatos”.

La citación a imputación de cargos no representa una condena, ni hace a Escobar responsable por estos hechos. Con esta decisión solo lo están culpando por este delito, razón por la cual se debe presentar a una audiencia frente a un juez de garantías, en la que los hechos serán expuestos por las partes y de esa forma se decidirá si son ciertos o no.

Después de los enfrentamientos, Andrés Escobar se ha mostrado desafiante contra sus contradictores en sus redes sociales, por lo que su deseo de protagonismo no solo se evidenció en el paro nacional, sino que a la fecha continúa buscando la forma de dar de qué hablar.

