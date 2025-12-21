Fiscalía desmantela red que creó 185 empresas falsas y simuló operaciones por más de 843.000 millones de pesos

Resumen: La Fiscalía desmanteló una red que creó 185 empresas falsas para simular operaciones por más de 843.000 millones de pesos, causando pérdidas millonarias al Estado. Seis personas fueron capturadas y se les imputaron cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas a la red.

La Fiscalía General de la Nación dio un importante golpe contra la corrupción y el lavado de activos al desarticular una red que, durante casi una década, creó sociedades de papel para simular millonarias operaciones comerciales. Esta estructura ilegítima habría causado un daño significativo al Estado, generando pérdidas en impuestos por más de 843.000 millones de pesos.

La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, permitió identificar a seis personas como los presuntos responsables de constituir 185 empresas ficticias. Estas sociedades no contaban con recursos, personal ni infraestructura real para operar, pero fueron usadas por otras compañías para evadir el impuesto a las ventas y reducir ilegalmente la base gravable de la renta, provocando un perjuicio estimado en más de 155.000 millones de pesos al Estado.

Entre los capturados están Jairo Bernal, Jaime Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Yepes. Cada uno habría desempeñado un papel clave, desde coordinar la creación y administración de estas sociedades de fachada hasta manejar los recursos ilícitos y representar legalmente las compañías falsas.

El modus operandi de esta red se desarrolló entre 2012 y 2022, período en el que simularon millones de pesos en transacciones que nunca existieron. Gracias al trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el uso del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), la Fiscalía estableció un volumen total de operaciones ficticias por más de 843 mil millones de pesos. De forma particular, Jairo Bernal habría gestionado y transformado más de 21 mil millones de pesos, moviendo esos recursos para darles apariencia de legalidad.

En un operativo conjunto realizado en Bogotá y Casanare, las autoridades lograron capturar a los seis implicados y llevarlos ante un juez de control de garantías. Se les imputaron cargos por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito en favor de terceros y lavado de activos. Cinco de ellos recibirán detención domiciliaria y uno deberá cumplir prisión en un centro carcelario. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas relacionadas con esta red, afectando directamente la estructura usada para la simulación.