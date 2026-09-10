Resumen: El Ministerio Público de Chile concluyó que el crimen del opositor venezolano fue una operación política financiada desde Caracas y ejecutada en Santiago a través de sicarios de la banda criminal Tren de Aragua.

Fiscalía chilena acusa a Diosdado Cabello de ordenar el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda y podría pedir su extradición

Minuto30.com .- La Fiscalía de Chile estableció que el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno fue un crimen de carácter político planificado desde el extranjero. La investigación, liderada por el fiscal regional Héctor Barros, apunta directamente al actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, como el presunto responsable de ordenar y financiar la operación.

Las autoridades chilenas evalúan las acciones jurídicas pertinentes para llevar a los autores intelectuales ante la justicia, lo que podría incluir una eventual solicitud de extradición al Estado venezolano.

El secuestro de ojeda y el Tren de Aragua

Ronald Ojeda, exteniente del Ejército y abierto opositor al gobierno de Nicolás Maduro, vivía en calidad de refugiado en Chile. El 21 de febrero de 2024, un grupo de hombres armados que portaban uniformes falsos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en su apartamento en Santiago y se lo llevó por la fuerza. Diez días después del rapto, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida oculto dentro de una maleta y sepultado bajo una losa de cemento.

Según la tesis de la Fiscalía, el régimen venezolano no utilizó agentes de inteligencia oficiales para ejecutar el crimen. La logística y ejecución material fueron subcontratadas a «Los Piratas», una peligrosa facción de la organización transnacional Tren de Aragua.

Extradición clave desde Costa Rica

Un avance determinante en el caso fue la captura de Maickel Villegas, señalado de participar en el operativo y de grabar en video el secuestro para enviarlo como «evidencia de cumplimiento» a los coordinadores del crimen.

Tras el homicidio, Villegas huyó de Chile, cruzó la espesa selva del Darién y atravesó Centroamérica con la intención de ingresar a Estados Unidos. Su recorrido fue interrumpido en la frontera sur de Costa Rica con Panamá, donde fue arrestado tras la activación de una alerta roja de Interpol.

Luego de cuatro meses de detención, las autoridades costarricenses aprobaron su extradición. Villegas fue entregado a funcionarios de seguridad y trasladado de regreso a Santiago a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), donde actualmente enfrenta a los tribunales por su participación material en el asesinato.