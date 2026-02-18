Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
    Fiscalía acusa formalmente a Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González por muerte de Jaime Esteban Moreno

    Los dos hombres deberán responder por el delito de homicidio doloso agravado que conlleva una pena de entre 40 a 50 años

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía reveló el motivo del asesinato de Jaime Esteban, estudiante de Los Andes
    egún las inetigaciones, Aprovechando el estado de indefensión de Jaime Esteban, Juan Carlos Suárez Ortiz continuó golpeándolo en el suelo, provocándole graves lesiones. Fotos sacadas de redes sociales.
    Fiscalía acusa formalmente a Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González por muerte de Jaime Esteban Moreno

    Resumen: los investigados persiguieron al estudiante y lo alcanzaron en una esquina; González Castro, al parecer, le propinó una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Aprovechando el estado de indefensión en el que quedó, Suárez Ortiz continuó golpeándolo en el suelo.

    La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, los señalados responsables de agredir y causarle la muerte a un universitario, en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025, en vía pública de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

    Los registros de las cámaras de seguridad del sector y otros elementos materiales probatorios dan cuenta de que Suárez Ortiz presuntamente interceptó y atacó a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no respondió a la agresión y para evitar un enfrentamiento mayor se dirigió hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona con la intención de buscar transporte.

    No aguantó la presión Se entregó Ricardo el otro posible implicado en la muerte del joven Jaime Esteban

    Ricardo Rafael González Castro le propinó una patada por la espalda a Jaime Esteban, que lo hizo caer al piso. Fotos tomadas de redes sociales.

    En ese momento, los investigados persiguieron al estudiante y lo alcanzaron en una esquina. González Castro, al parecer, le propinó una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Aprovechando el estado de indefensión en el que quedó, Suárez Ortiz continuó golpeándolo en el suelo.

    Los procesados se retiraron del lugar y el universitario fue trasladado en grave estado de salud a un centro asistencial con politraumatismos en cara, cráneo y tórax. Horas después murió.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá los acusó por el delito de homicidio doloso agravado que conlleva una pena de entre 40 a 50 años.

    Fiscalía busca a Kleidyar Paola y pidió circular roja de Interpol tras ser señalada como la determinadora del asesinato de Jaime Esteban Moreno.

    Orden de captura contra ‘la mujer de disfraz azul’: habría instigado el crimen del estudiante Jaime Esteban

    La mujer, de nacionalidad extranjera y quien vestía de azul la noche de halloween, es buscada por Interpol: si sabe de su paradero denúnciela. Foto de cortesía.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


