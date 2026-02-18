Fiscalía acusa formalmente a Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González por muerte de Jaime Esteban Moreno

egún las inetigaciones, Aprovechando el estado de indefensión de Jaime Esteban, Juan Carlos Suárez Ortiz continuó golpeándolo en el suelo, provocándole graves lesiones. Fotos sacadas de redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, los señalados responsables de agredir y causarle la muerte a un universitario, en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025, en vía pública de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

Los registros de las cámaras de seguridad del sector y otros elementos materiales probatorios dan cuenta de que Suárez Ortiz presuntamente interceptó y atacó a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no respondió a la agresión y para evitar un enfrentamiento mayor se dirigió hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona con la intención de buscar transporte.

En ese momento, los investigados persiguieron al estudiante y lo alcanzaron en una esquina. González Castro, al parecer, le propinó una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Aprovechando el estado de indefensión en el que quedó, Suárez Ortiz continuó golpeándolo en el suelo.

Los procesados se retiraron del lugar y el universitario fue trasladado en grave estado de salud a un centro asistencial con politraumatismos en cara, cráneo y tórax. Horas después murió.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá los acusó por el delito de homicidio doloso agravado que conlleva una pena de entre 40 a 50 años.

