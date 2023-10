Fiscal Francisco Barbosa destacó la estrategia para esclarecer delitos contra líderes sociales y defensores de DD.HH

in

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, participó en la instalación del encuentro ‘Estrategia Defensores Colombia, un aporte para la región’ y en su intervención reiteró el compromiso de la entidad en la defensa de los derechos humanos y la integridad de los líderes sociales.

Asimismo, hizo un llamado para que las entidades gubernamentales aporten todas sus capacidades en esta lucha que debe involucrar al Estado en general.

“Los derechos humanos no pueden ser simple y llanamente un discurso que uno hace en Corinto o en Miranda (Cauca). Los derechos humanos tampoco pueden ser una gran fiesta de 40 a 50 personas hablando de las bondades de los derechos humanos. (…). No es hablar de derechos humanos y tener más cartillas de derechos humanos. Lo que necesitamos nosotros es un compromiso férreo del Estado para que no se produzcan más violaciones en el territorio nacional, para que se garantice la vida. ¿Cómo se garantiza la vida? Se garantiza la vida con seguridad también”, enfatizó.

En ese sentido, reiteró la importancia de hacer efectivas las 458 órdenes de captura por homicidios y afectaciones de defensores de derechos humanos, líderes sociales y reincorporados y sus familiares, que están sin materializar actualmente. Así como las 190 por homicidios colectivos.

Adicionalmente, el Fiscal General de la Nación recalcó el éxito de las investigaciones diferenciales y la facilidad en el acceso a la justicia, aspectos que han sido determinantes para resolver los casos sobre graves violaciones a los derechos humanos.

“Tengo el mayor respeto por nuestras poblaciones, por los defensores de derechos humanos, por los líderes sociales, por los desplazados por la violencia. Esperamos que estos flagelos terminen y que la paz de verdad llegue a los territorios, una paz con cifras, una paz con acciones, una paz con estrategias, una paz real, una paz concreta, una paz cotidiana, la paz bien hecha, una paz lejos de los discursos y más atada a las realidades. (…) porque este país no aguanta más años de dolores”, precisó.

Estrategia de investigación

La Fiscalía General de la Nación dispuso de una estrategia única y diferencial en la región para la investigación y judicialización de los delitos que afectan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta iniciativa se puso en marcha en 2016, y en los últimos cuatro años se ha consolidado a través de ocho líneas de acción.

Aquí se prioriza como primera hipótesis investigativa que la labor ejercida por un defensor de derechos humanos sería la causa principal de cualquier agresión en su contra. De igual manera, se han creado unidades itinerantes para reaccionar rápidamente ante cualquier hecho, se trabaja mediante la asociación de casos y hay una articulación permanente de las distintas dependencias de la entidad, entre otros.

Fiscales e investigadores hacen una caracterización de las organizaciones criminales que más atentan contra los líderes, con una identificación de objetivos estratégicos y redes de apoyo que permita su judicialización y desmantelamiento. Esta estrategia integral va ligada a un componente de perspectiva de género, orientación sexual, etaria, étnica, interseccional y de discapacidad, para tener un contexto y visión real de lo que ocurre en los territoritos.

Esclarecimiento de afectaciones a líderes sociales

El Fiscal General de la Nación, ante los asistentes al encuentro, compartió algunos resultados relevantes. Con respecto al reporte entregado por Naciones Unidas sobre homicidios de defensores y líderes. De los 417 casos, acreditados por el organismo internacional hasta enero de 2021, se presenta un avance del 74,10%.

A partir de 2021, la Fiscalía enfocó su actividad investigativa con los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. La información recibida y acumulada de los años anteriores da cuenta de 887 homicidios, de los cuales se han resuelto el 58,62%.

En total se han logrado avances en 616 casos respecto a los reportes entregados por Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales y plataformas sociales.

Sobre estos hechos con avance, la Fiscalía ha obtenido 168 condenas. En este momento, 210 hechos avanzan en etapa de juicio, se han materializado 77 imputaciones y en 129 hechos hay órdenes de captura contra los señalados responsables.

“Hemos logrado corroborar, por ejemplo, probatoriamente dos aspectos en Colombia. El primero, es que la mayoría de los homicidios ocurren en zona rural contra líderes comunales, indígenas, comunitarios y afrodescendientes. (…). El segundo, es que en el 66% de los casos con avances procesales el responsable es una organización criminal”, aseguró el Fiscal General

Barbosa Delgado.

Al tiempo, resaltó la efectividad del grupo especial conformado para investigar las amenazas a lideres, representantes de la sociedad y defensores de derechos humanos, que ha logrado 14 condenas, lleva 33 procesos en juicio, y en 68 casos ha solicitado o materializado imputaciones.

Estrategia “Defensores Colombia, un aporte para la región”

La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y su Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL); y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), realizará durante dos días el encuentro “Estrategia Defensores Colombia, un aporte para la región”, una iniciativa que busca reconocer la importante labor que a diario cumple este grupo de personas en diversas regiones del país, así como intercambiar experiencias en materia de investigación de hechos que los afectan.

“Sabemos que no es una tarea sencilla perseguir este tipo de delitos, pero hemos visto como el trabajo articulado y conjunto de estas instituciones ha dado importantes resultados, como el enjuiciamiento de integrantes y cabecillas de organizaciones delictivas detrás de estas conductas criminales. Queremos seguir brindando nuestra asistencia para fortalecer aún más las capacidades de estas entidades”, afirmó Elizabeth Powers, jefe de División de Estado de Derechos de INL.

En cada una de las distintas jornadas de diálogo programadas participan defensores y defensoras, quienes explicarán el concepto de persona defensora de derechos humanos, el rol que cumplen en sus comunidades, los diferentes tipos de liderazgos, entre otros importantes aspectos de su ejercicio social.

Al encuentro asisten delegados de las fiscalías y ministerios públicos de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, países con los que se compartirá la experiencia de Colombia y con los que se realizará un intercambio sobre las realidades de sus países en la defensa de los derechos humanos.

