VIDEO: Fiscal Francisco Barbosa aseguró que votará negativo a la política antidrogas del Gobierno Petro

Durante el acto de conmemoración del Día del Investigador, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anticipó que votará de manera negativa a la nueva política antidrogas que el Gobierno Nacional presentó ante las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Política Criminal.

“Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años, de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que deben tener en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, enfatizó.

El Fiscal General de la Nación indicó que la entidad comparte la idea de no perseguir a cultivadores o consumidores, pero es consciente que se deben formular estrategias de fondo, que permitan impactar el fenómeno del narcotráfico de manera integral.

“Se han entregado 7.000 millones de dólares a la SAE, es decir, 28 billones de pesos. Obviamente, esa es una tarea que combina de forma importante todo lo relativo a la

persecución penal y, al mismo tiempo, la persecución que debe existir frente a los bienes porque si le quitamos los bienes a los mafiosos y narcotraficantes, y a los criminales; porque no habrá resolución alguna que me cambie el lenguaje, ni me cambie lo que yo pienso de esas personas; a esos criminales hay que tocarles los bienes porque es la mejor manera de romper lo que yo he llamado los corredores regionales y transnacionales de criminalidad”, aseguró.

En medio de sus observaciones reiteró el compromiso institucional de apoyar los caminos que conduzcan a la paz, siempre en el marco de la Constitución y la ley.

“Somos amigos entonces de una paz total, pero también somos amigos de las víctimas, somos amigos de los derechos humanos, somos amigos de la justicia y somos creyentes de que la verdadera alternativa tiene que ser la de poder equilibrar las políticas de orden público, y de garantía de la seguridad como un factor determinante y principio constitucional”, recalcó.

Homenaje a funcionarios del CTI

Como parte de la conmemoración del Día del Investigador, el Fiscal Barbosa Delgado hizo un amplio reconocimiento a la labor que cumplen más de 8.800 funcionarios del CTI en beneficio de la justicia y la verdad.

“Hemos sido absolutamente claros desde el inicio de mi gestión, en que sin CTI no era posible cumplir adecuadamente nuestra labor en la Fiscalía General de la Nación. Era clarísimo que nosotros teníamos que articular con las diferentes entidades al interior de la Fiscalía General de la Nación para tener una entidad más sólida”, manifestó.

En ese sentido, habló de las distintas iniciativas dispuestas para garantizar la presencia del CTI y de la Fiscalía en 720 municipios del país.

“Gracias a nuestra estrategia de los Puntos de Atención de Fiscalía que han venido instalándose en diversos lugares del territorio nacional, en zona rural particularmente, para poder tener mayor presencia de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional. Es la única manera con que se puede hacer Estado en Colombia, la única manera es que la institucionalidad puede hablar”, indicó.

Por último, entregó algunos resultados destacados en los que ha sido determinante el trabajo de los investigadores como el aumento de la tasa de esclarecimiento de homicidios dolosos, en febrero de 2020 se ubicaba en 27,72%, mientras que a la fecha supera el 43%.

En homicidios colectivos se ha resuelto el 90,44% de los casos, en feminicidio el 96.69%, en homicidios de defensores de derechos humanos el 60% y en violencia sexual el 34.5%.

