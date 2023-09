‘Expresaremos nuestra preocupación al Presidente’: Fiscal Barbosa dice que atentado a helicóptero demuestra que no hay garantías en Colombia

En la noche de este miércoles 13 de septiembre, en una rueda de prensa el Fiscal Barbosa rechazó el atentado que habría sufrido un helicóptero del Ejército, mientras llevaba a una comitiva de la Procuraduría a Tierralta.

De acuerdo con el funcionario, la comitiva se encontraba en «una investigación atada a unos hechos que el país conoció y que están siendo sujetos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde presuntamente miembros del Ejército Nacional violentaron los Derechos Humanos de campesinos, ciudadanos y niños, hecho que es repudiable conforme a los estándares de Derechos Humanos del país».

En el evento también aprovechó para mencionar que el Gobierno Petro no estaría brindando las garantías necesarias a los funcionarios públicos que trabajan por descubrir la verdad de hechos delictivos.

“Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación. He conversado con la Procuradora General de la Nación, en las próximas horas dirigiremos una comunicación al Presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como Rama Judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional», criticó el Fiscal Barbosa.

Asimismo, explicó que en la zona donde ocurrió el atentando existiría influencia de algunos frentes del grupo delincuencial Clan del Golfo.

Por lo que aseguró que el Ejército Nacional adelantará acciones urgentes en la zona, en la que más de 83 miembros de este grupo tienen órdenes de captura.

