VIDEO: Fiscal Angelica Monsalve publicó el video del cual extrajeron el audio filtrado de Cathy Juvinao

Luego de que Cathy Juvinao manifestara que denunciaría a la fiscal Angelica Monsalve por violar su intimidad, la fiscal publicó el video del cual extrajeron el audio filtrado donde dice que en 16 años se irá a una isla a ver ballenas “a los Fajardo”.

La fiscal asegura que este video no había sido filtrado por ella y que fue ella misma quien pidió que lo hiciera:

“Ante las falsas acusaciones de @CathyJuvinao lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quién se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi contra”, escribió Monsalve al publicar el video.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

En la misma publicación envía un mensaje a Juvinao: “Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa”, agregó.

Ante las falsas acusaciones de @CathyJuvinao lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quien se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi… pic.twitter.com/2vSJdGtwyS — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

Recordemos que la fiscal Angelica Monsalve ya había respondido a través de su cuenta de X, a los señalamientos de la representante Cathy Juvinao, quien la acusó de grabarla sin su consentimiento y difundir los audios editados.

“Ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí”, escribió la fiscal.

Señora @CathyJuvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso. https://t.co/Wy2XuORTEE — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

En el mismo tuit, Monsalve hizo un fuerte contragolpe a la representante al afirmar que Juvinao “quería controlar al FGN y usarme para eso”, agregó.

Recordemos que en las últimas horas se conoció un audio filtrado en el que la representante Cathy Juvinao habla sobre diferentes temas, según ella expresó, de forma privada a la fiscal Angelica Monsalve.

"Dos Cámaras, dos Senados y luego me iré a descansar a una isla a ver ballenas y no tener que saber nada de este pais". – Cathy Juvinao sobre cómo va a marranear del Estado los próximos 16 años engañando a sus electores. pic.twitter.com/QNsEmuH3TS — Físico Impuro (@FisicoImpuro) September 21, 2023

Sobre estos audios, la representante a la Cámara por el partido Verde, anunció a través de un video en su cuenta de X, que interpondrá acciones legales de índole penal y disciplinario en contra de la fiscal, quien la grabó después de llegar hasta su casa a hablarle del Gobierno y de la representante Caterine Miranda con el fin de indisponerlas, y al final violó su intimidad al grabarla, editar los audios y difundir la conversación privada.

“Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”.

La congresista aseguró que Monsalve no tiene la ética necesaria para ser fiscal y menos para llegar a ser fiscal general, cargo que le expresó en dicha conversación, quería asumir, pero el Gobierno no le estaba prestando la atención necesaria:

“No puede acudir a su investidura de fiscal para engañar, constreñir e inducir a una persona a decir algo frente a informaciones falsas y luego filtrar a un medio de comunicación, además de forma editada”, aseguró Cathy Juvinao.

En el video también aparece al final, Caterine Miranda, quien le expresa todo su apoyo y asegura que seguirán ejerciendo el control político al Gobierno Nacional:

“Tiene todo mi apoyo, es inaceptable las artimañas que están utilizando para callarnos. Esto claramente es una persecución política frente a los debates y frente a las denuncias que nosotros hemos hecho frente al Congreso de la República y lamento informarles que el Partido Verde y está ala independiente va a seguir muy unida haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso”, añadió Miranda.

La fiscal Angelica Monsalve respondió a través de su cuenta de X, a los señalamientos de la representante Cathy Juvinao, quien la acusó de grabarla sin su consentimiento y difundir los audios editados.

“Ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí”, escribió la fiscal.

Señora @CathyJuvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso. https://t.co/Wy2XuORTEE — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

En el mismo tuit, Monsalve hizo un fuerte contragolpe a la representante al afirmar que Juvinao “quería controlar al FGN y usarme para eso”, agregó.

Recordemos que en las últimas horas se conoció un audio filtrado en el que la representante Cathy Juvinao habla sobre diferentes temas, según ella expresó, de forma privada a la fiscal Angelica Monsalve.

"Dos Cámaras, dos Senados y luego me iré a descansar a una isla a ver ballenas y no tener que saber nada de este pais". – Cathy Juvinao sobre cómo va a marranear del Estado los próximos 16 años engañando a sus electores. pic.twitter.com/QNsEmuH3TS — Físico Impuro (@FisicoImpuro) September 21, 2023

Sobre estos audios, la representante a la Cámara por el partido Verde, anunció a través de un video en su cuenta de X, que interpondrá acciones legales de índole penal y disciplinario en contra de la fiscal, quien la grabó después de llegar hasta su casa a hablarle del Gobierno y de la representante Caterine Miranda con el fin de indisponerlas, y al final violó su intimidad al grabarla, editar los audios y difundir la conversación privada.

“Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”.

La congresista aseguró que Monsalve no tiene la ética necesaria para ser fiscal y menos para llegar a ser fiscal general, cargo que le expresó en dicha conversación, quería asumir, pero el Gobierno no le estaba prestando la atención necesaria:

“No puede acudir a su investidura de fiscal para engañar, constreñir e inducir a una persona a decir algo frente a informaciones falsas y luego filtrar a un medio de comunicación, además de forma editada”, aseguró Cathy Juvinao.

En el video también aparece al final, Caterine Miranda, quien le expresa todo su apoyo y asegura que seguirán ejerciendo el control político al Gobierno Nacional:

“Tiene todo mi apoyo, es inaceptable las artimañas que están utilizando para callarnos. Esto claramente es una persecución política frente a los debates y frente a las denuncias que nosotros hemos hecho frente al Congreso de la República y lamento informarles que el Partido Verde y está ala independiente va a seguir muy unida haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso”, añadió Miranda.

Para más noticias de política.