Resumen: La ministra de Cultura, Paola Holguín, aclaró con contundencia los cuestionamientos sobre su formación académica, defendió la transparencia de sus documentos y destacó los avances de su gestión frente a deudas millonarias y emergencias.

Con firmeza y transparencia, Paola Holguín responde a los ataques y expone la dura realidad encontrada en Mincultura

Minuto30.com .- Este jueves 8 de octubre, la ministra de Cultura, Paola Holguín, salió al paso con un contundente pronunciamiento en el que dejó clara la transparencia de su hoja de vida y expuso el complejo panorama que ha tenido que solucionar en tan solo dos meses al frente de la cartera; esto con motivo del reciente debate mediático promovido por sectores de la oposición.

Con una postura serena pero firme, la alta funcionaria respondió a las críticas infundadas sobre su perfil académico, al tiempo que recordó la magnitud de los retos de gestión que ha asumido con determinación desde el primer día de su encargo.

Transparencia total en su perfil académico

Frente a las especulaciones sobre sus títulos universitarios, Holguín fue enfática en señalar que jamás ha inducido a error a la opinión pública y que toda la información consignada en sus documentos oficiales ha sido rigurosamente clara y verificable.

La ministra precisó que en todos los registros públicos consta con exactitud que cursó la Maestría en Estudios Políticos, un programa en el cual aprobó la totalidad de las materias del plan de estudios, así como su respectivo trabajo de grado. Con ello, desvirtuó cualquier intento de poner en duda su idoneidad, demostrando que su formación en dicha materia es completa y respaldada por su mérito académico.

Dos meses de gestión frente a deudas, desorden y emergencias

Lejos de enredarse en la controversia política, la titular de la cartera cultural aprovechó para poner en dimensión el esfuerzo de su administración durante estos primeros 60 días de gobierno, un periodo en el que ha tenido que actuar como apagafuegos ante situaciones críticas y heredadas:

Atención de emergencias: Liderar la respuesta y contingencia del sector cultural tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

Saneamiento de finanzas: Hacerle frente a una multimillonaria deuda heredada de 185 mil millones de pesos, producto de administraciones anteriores.

Reestructuración administrativa: Ordenar la casa ante un evidente desorden institucional y una planta de personal duplicada que afectaba la eficiencia de la entidad.

Llamado a la seriedad: control real frente al «show mediático»

Finalmente, Paola Holguín hizo un llamado a la altura en el debate político nacional, invitando a que la veeduría a los altos funcionarios se realice con rigor técnico y no a través de ataques descontextualizados.

«Muy importante el control meritocrático, más allá del show mediático», sentenció la ministra, reafirmando que su compromiso sigue enfocado en trabajar por el patrimonio, los artistas y la reestructuración transparente del Ministerio de Cultura.

Comunicado de la Ministra Paola Holguín