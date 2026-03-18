¡Firmaron y se fueron de Medellín! Así se levantó la minga

Resumen: Durante dos días, la Administración Departamental, con todas sus Secretarías y Dependencias puso a disposición su capacidad institucional para llegar a consensos en el marco de la Constitución y la ley con los indígenas que se tomaron, por vías de hecho la Avenida San Juan en Medellín

La Gobernación de Antioquia informa que a las 12:15 a.m. del miércoles 18 de marzo de 2026, llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida, de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Mutatá y la Organización Indígena de Antioquia – OIA, para levantar la Minga y regresar esta misma noche a los territorios.

Durante dos días, la Administración Departamental, con todas sus Secretarías y Dependencias puso a disposición su capacidad institucional para llegar a consensos en el marco de la Constitución y la ley. Los acuerdos revisados fueron los establecidos en el año 2024 entre las partes y corresponden a temas en materia de educación, salud, vivienda, ambiente, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, mujeres, deportes y recreación y proyectos sociales.

“Después de un trabajo constructivo, revisamos los acuerdos de la Minga de 2024, los avances en cada una de las áreas y hemos acordado levantar la Minga indígena y de esta manera las comunidades regresarán a sus territorios”, aseguró María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Como acompañantes de este proceso, participaron delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Medellín, el Distrito de Medellín y la Policía Nacional.

“Hoy queremos agradecer a la Gobernación de Antioquia. Mandamos un mensaje de paz y de calma”, dijo Jaime Donado, líder indígena de San Pedro de Urabá.

La Gobernación de Antioquia hará seguimiento a los acuerdos y les recordó a los indígenas que estará siempre abierta al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión de vías de hecho o amenazas de bloqueos.