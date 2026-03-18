Resumen: Tras 48 horas de tensión en el Centro Administrativo La Alpujarra, las comunidades indígenas que integraban la Minga han iniciado su retiro del lugar.

¡Finjamos sorpresa! Se retira la Minga de La Alpujarra ¿y Cepeda cancela su visita a Medellín?

Minuto30.com .- En una noche de movimientos decisivos, el panorama político y de orden público en Medellín ha dado un giro de 180 grados. Tras 48 horas de tensión en el Centro Administrativo La Alpujarra, las comunidades indígenas que integraban la Minga han iniciado su retiro del lugar.

Según confirma el excandidato a la Gobernación Mauricio Tobón, casi de forma simultánea el candidato presidencial Iván Cepeda Castro habría cancelado su visita programada para el 18 de marzo a la capital antioqueña.

“En Medellín no es jugando”: El fuerte mensaje de los líderes regionales

El exdirector del IDEA y líder político, Mauricio Tobón Franco, fue uno de los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales, calificando la situación como un “fracaso del plan de la toma de Medellín”. Tobón resaltó la firmeza de mandatarios como Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón para evitar que los bloqueos en La Alpujarra escalaran.

“Se larga la minga de Medellín y Cepeda cancela la visita. Les fracasó el plan de la toma de Medellín a los zurdos”, sentenció Tobón, quien además elogió la gestión de seguridad que permitió el desbloqueo de los accesos a la Alcaldía y la Gobernación, donde cerca de 8.000 ciudadanos se habían visto afectados para realizar trámites.

El efecto de la declaratoria de “Persona No Grata”

La cancelación de la agenda de Iván Cepeda en Medellín no parece ser una coincidencia. Ocurre apenas horas después de que la Asamblea Departamental de Antioquia, con una votación mayoritaria, lo declarara persona no grata tras sus polémicas afirmaciones tildando al departamento de “cuna de la narcoeconomía.

La combinación del rechazo institucional y el retiro de la movilización indígena en el centro de la ciudad parece haber dejado sin el “clima social” esperado a la campaña del Pacto Histórico en la región.

Al parecer, el equipo de Cepeda optó por evitar una confrontación directa en un momento donde el sentimiento de indignación paisa está en su punto más alto.

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Atención: A esta hora de retira la minga indígena de la Alpujarra. En Medellin no es jugando y por acá con ese tipo de acciones no se vuelvan a aparecer, no se dejen manipular. Que grandes @FicoGutierrez @AndresJRendonC @AndresGuryRod, Medellín necesita más líderes con pelotas… pic.twitter.com/jJj2jdWBk6 — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) March 18, 2026

¿Qué sigue para la ciudad?

Con el retiro de los cerca de 800 indígenas que pernoctaban en La Alpujarra, los equipos de Emvarias han iniciado labores de limpieza intensiva para que mañana miércoles la zona opere con total normalidad.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad mantiene el monitoreo preventivo.