¡Antioquia campeón en Medellín! Finalizó el Campeonato Nacional Top Colombia de tenis de mesa

En el Coliseo Rodrigo Pérez Castro de Medellín, Antioquia, se realizó el VIII Campeonato Nacional Top Colombia.

La competencia reunió a los mejores deportistas del tenis de mesa en cada una de las categorías de nuestro país.

Durante el desarrollo del certamen nacional se disputaron un total de seis categorías.

En la competencia estuvieron las categorías Sub – 11, Sub – 13, Sub – 15, Sub – 19, Sub – 21 y Mayores.

Cada categoría contó con participantes en las dos ramas (masculina – femenina) y tuvo un día completo de competencias.

Pasando al medallero, Antioquia fue el ganador con un total de 27 presas, nueve oros, cinco platas y 13 bronces.

A las locales les siguió Bogotá con 13 medallas, con dos oros, cinco platas y seis bronces.

Por su parte el Valle del Cauca cerró el podio con seis presas con un oro, dos platas y tres bronces.

