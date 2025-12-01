¡Una de tres finales! Convocados del DIM para recibir al América de Cali esta noche

Minuto30
    ¡Obligado a ganar! El DIM concentró sus mejores hombres para la "final" de hoy contra América en el Atanasio, buscando desesperadamente la clasificación. Foto: DIM
    Alejandro Restrepo anunció el grupo de jugadores del DIM que están concentrados para recibir al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

    El rojo de la montaña llega al compromiso con una poca esperanza de poder llegar a la final y con la obligación de vencer a ‘la mecha’.

    Al Poderoso no le sirve ni el empate y mucho menos la derrota, y con esa obligación, enfrentará el partido de esta noche.

    Para recibir a la mecha, los convocados son Éder Chaux, Washington Aguirre, Jhon Palacios y Léyser Chaverra.

    Asimismo fueron convocados Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz, Francisco Chaverra y Juan D. Arizala.

    Restrepo también podrá contar esta noche con Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna y Ménder García.

    Finalmente, el grupo de convocados son Leider Berrío, Gerónimo Mancilla, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    El partido, sin duda, representa una de las tres finales que el Deportivo Independiente Medellín tendrá que disputar.

    El compromiso en el estadio Atanasio Girardot será en la noche de este lunes 1 de diciembre, desde las 8 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

