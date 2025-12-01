¡Una de tres finales! Convocados del DIM para recibir al América de Cali esta noche

Alejandro Restrepo anunció el grupo de jugadores del DIM que están concentrados para recibir al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

El rojo de la montaña llega al compromiso con una poca esperanza de poder llegar a la final y con la obligación de vencer a ‘la mecha’.

Al Poderoso no le sirve ni el empate y mucho menos la derrota, y con esa obligación, enfrentará el partido de esta noche.

Para recibir a la mecha, los convocados son Éder Chaux, Washington Aguirre, Jhon Palacios y Léyser Chaverra.

Asimismo fueron convocados Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz, Francisco Chaverra y Juan D. Arizala.

Restrepo también podrá contar esta noche con Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna y Ménder García.

Finalmente, el grupo de convocados son Leider Berrío, Gerónimo Mancilla, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

El partido, sin duda, representa una de las tres finales que el Deportivo Independiente Medellín tendrá que disputar.

El compromiso en el estadio Atanasio Girardot será en la noche de este lunes 1 de diciembre, desde las 8 de la noche.

Los elegidos por el profesor Restrepo para el juego de este lunes en el Atanasio por la fecha 4 de los cuadrangulares.

