Tras semanas de intensa competencia en la Cancha Panamericana de la Liga de Patinaje de Antioquia, se definieron los campeones de la Copa Antioquia de Hockey SP del segundo semestre, con Corazonista y Super Patín repartiendo los máximos honores en las categorías superiores.

La jornada de finales estuvo marcada por el dominio inicial de Corazonista, que se llevó el título en las categorías Preinfantil y Cadetes Mixto.

En Preinfantil, Corazonista Vulcano superó a Sabaneta HC 6-4, mientras que en Cadetes, Corazonista Advance venció a Super Patín Galco con un marcador de 5-1, demostrando la fortaleza de su cantera.

El pulso entre ambos clubes se intensificó en la final de la categoría Sub 19 Varones, que resultó ser el encuentro más dramático de la jornada.

En un emotivo duelo, Super Patín logró revertir un marcador adverso ante Corazonista JCV.

A pesar de que Corazonista se mantuvo adelante por diferencia de dos goles en varios momentos (2-0, luego 4-4), Super Patín forzó el alargue.

Finalmente, se impuso en la tanda de penales con un marcador de 3-1, arrebatándole el título a Corazonista en una memorable demostración de perseverancia.

¡Emocionante final! Superpatín y Corazonista dividen títulos en la Copa Antioquia de Hockey SP

La división de títulos continuó en la última final de la jornada. En la categoría Abierta Varones, Super Patín San Pío se enfrentó a Kayros, logrando una victoria por 4 a 1 que lo coronó como el campeón del segundo semestre.

Este resultado consolidó el balance de la Copa, con ambos equipos estrella llevándose un título en las categorías de mayor edad.

La Copa también reconoció el talento individual, destacando a jugadores como Alejandro Zuluaga y Matías Ramírez (Corazonista) por su rendimiento, además de Isaac Cuadros (Sabaneta) y Daniel Rincón (Real Hockey) como goleadores en sus respectivas categorías.

De esta manera, la Copa Antioquia de Hockey SP del segundo semestre concluyó reafirmando la paridad y el alto nivel de la disciplina en la región.

La contundencia de Corazonista en la base se complementó con la garra y la eficacia de Super Patín en las categorías mayores, dejando un panorama deportivo emocionante para futuras competencias.

