La ciudad de Medellín se viste de fiesta para recibir la final de la Liga Profesional de Baloncesto, un evento que ha generado gran expectativa entre los aficionados.

El equipo local, Paisas, ha logrado asegurar su cupo en la instancia definitiva y se prepara para enfrentar a un formidable oponente, Cimarrones de Quibdó, en una emocionante serie por el título.

La búsqueda del bicampeonato arranca este jueves 4 de diciembre y el apoyo del público será fundamental para impulsar al conjunto antioqueño.

El primer asalto de esta batalla por la gloria se llevará a cabo en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín, un escenario que se espera esté a reventar.

La afición de Paisas tiene una cita crucial para alentar a su equipo a conseguir una ventaja temprana en la serie final.

¡Conteo regresivo! Inicia la final de la Liga Profesional de Baloncesto entre Paisas y Cimarrones

Este jueves y el próximo viernes 5 de diciembre se disputarán los juegos 1 y 2 en la capital antioqueña, ambos programados para dar inicio a las 7:00 p.m.

Para garantizar el lleno total y el rugido de la afición, la boletería para estos encuentros está disponible a través de Fanki.co, con precios accesibles que inician desde los $20.000 pesos.

La directiva y los jugadores hicieron una invitación especial a los seguidores para adquirir sus entradas y ser parte activa del apoyo que el equipo necesita en su camino hacia la hazaña.

Sin duda, la emoción está al máximo mientras Paisas se alista para dar el primer paso en su camino por lograr el título.

Con el Coliseo Iván de Bedout como testigo, se espera que el equipo local brinde un espectáculo memorable y demuestre su poderío ante Cimarrones, contando con la energía inagotable de su público.

