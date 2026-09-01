El perrito era mantenido en condiciones deplorables de salubridad y cuidado, además encerrado todo el tiempo (izq); ante el evidente caso de maltrato y descuido para con la mascota, esta fue evacuada del lugar (der)

Resumen: El animal sobrevivía en condiciones inhumanas dentro de una estructura improvisada, sin agua ni comida. Tras una fuerte campaña de denuncia ciudadana, las autoridades distritales intervinieron y decomisaron al canino.

¡Final feliz! Rescatan a perrito en Bogotá tras meses de encierro gracias a la presión en redes sociales

Minuto30.com .- El poder de la denuncia ciudadana en redes sociales volvió a salvar una vida. Un perro que padecía un grave cuadro de abandono y maltrato fue rescatado en las últimas horas por las autoridades del Distrito, luego de que su caso se hiciera viral y generara indignación en las plataformas digitales.

La alerta inicial fue emitida por la organización ‘Rescates Especiales’, quienes denunciaron públicamente que el canino llevaba meses encerrado al interior de una vivienda improvisada. Según el reporte y las evidencias compartidas, el animal sobrevivía en condiciones deplorables: aislado, sin acceso a agua potable, sin alimento y sin los cuidados mínimos para garantizar su calidad de vida.

Presión digital y respuesta institucional

Ante la aparente falta de atención a las denuncias previas, los voceros de la organización iniciaron una intensa campaña digital etiquetando al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (@AnimalesBOG), así como a diversas figuras políticas y activistas. El objetivo era claro: exigir el decomiso inmediato del animal y responsabilizar a las entidades competentes sobre su jurisdicción en los casos de maltrato.

El llamado de auxilio y la presión ejercida por la comunidad surtieron efecto rápidamente. Horas más tarde, la misma organización confirmó el éxito del operativo.

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«Afortunadamente se logró la aprehensión del perrito que denunciamos. Cumplieron y se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba este perrito encerrado en condiciones inhumanas», señalaron en una actualización del caso.

Una segunda oportunidad

Tras el operativo de rescate, el canino fue trasladado de inmediato a la Unidad de Protección Animal del Distrito. En estas instalaciones, el equipo médico veterinario se hará cargo de su valoración integral, recuperación nutricional y rehabilitación emocional, alejándolo definitivamente de las precarias condiciones en las que se encontraba.

Los denunciantes celebraron la rápida acción institucional tras la difusión masiva del caso y dejaron un mensaje de concientización para la ciudadanía: «Denunciar vale la pena, darle visibilidad a los casos que son invisibles cuenta. Final feliz para este chiquitín y esperamos que su vida cambie para bien».