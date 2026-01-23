Resumen: Para la familia García Aranda, el regreso de Boro es mucho más que el rescate de una mascota. Raquel, la dueña del perro y quien está embarazada, permanece en estado crítico en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba

¡Final feliz! Rescatan a «Boro», el perro que sobrevivió solito 5 días, tras la tragedia ferroviaria de España

Minuto30.com .- En medio de la desolación que envuelve a la localidad de Adamuz (Córdoba, España) tras el trágico accidente de trenes del pasado domingo, una pequeña luz de esperanza brilló en las últimas horas. Boro, el perro mestizo que se convirtió en el rostro de la búsqueda incansable de una familia herida, fue rescatado sano y salvo tras deambular durante cuatro días por los montes cercanos a la “zona cero”.

La mascota, una mezcla de schnauzer y perro de agua, fue localizado poco antes de las 10:00 a. m. en el Parque de la Sierrezuela, poniendo fin a una angustia que movilizó a voluntarios de toda España.

Un rescate de “paciencia y olfato”

El operativo para recuperar a Boro no fue sencillo. El animal, asustadizo por naturaleza y traumatizado por el estruendo del choque, había huido monte adentro el miércoles tras ser avistado por un guarda de campo.

Para ganarse su confianza, los rescatistas del Infoca utilizaron una prenda de ropa de su familia para que el animal reconociera el aroma.

Rubén Flores, jefe de grupo del Infoca, relató que al llegar a la zona a las 9:00 a. m., encontraron a Boro sentado y quieto, como si estuviera esperando ser salvado. “Estaba bien, con miedo, pero sano”, confirmó el rescatista.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil (Seprona), bomberos, el partido animalista PACMA y cientos de voluntarios que llegaron desde diversas provincias.

“Un bálsamo para una familia rota”

Para la familia García Aranda, el regreso de Boro es mucho más que el rescate de una mascota. Raquel, la dueña del perro y quien está embarazada, permanece en estado crítico en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Según relató su hermana Ana, se cree que Raquel resultó herida de gravedad al intentar proteger a Boro con su cuerpo durante el descarrilamiento del tren Iryo.

“Encontrar al perro era lo único que podía hacer por mi hermana. Necesitaba que cuando despertara, su familia estuviera completa”, confesó Ana emocionada tras fundirse en un abrazo con el animal.

✨ FINAL FELIZ ✨ Tras días de angustia después del accidente de Adamuz, por fin podemos decirlo: Ana y Boro ya están juntos❤️

Gracias a los equipos de rescate, voluntarios incansables y a la comunidad de Patas Arriba. LOS ANIMALES TAMBIÉN SON FAMILIA@canalsur pic.twitter.com/acA0zkgQ9j — Patas Arriba (@patasarribacsur) January 22, 2026

Solidaridad veterinaria

Tras conocerse la noticia, el Colegio de Veterinarios de Málaga se ofreció a brindar toda la ayuda especializada y cuidados que Boro necesite para su recuperación física y emocional. El perro se encuentra ahora en casa, descansando, mientras su familia sigue pendiente de la evolución de los heridos en el hospital.