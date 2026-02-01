El ciudadano alemán, una vez inició su proceso de rehabilitación pudo regresar a su hogar en Alemania. Fotos Cortesía "Mi Bello es Bello"

¡Final feliz para Michael! El ciudadano alemán rescatado en las calles de Bello ya regresó a su país

Minuto30.com .- Lo que parecía un destino trágico en las calles del Valle de Aburrá se transformó en un milagro de articulación social. Seis meses después de aquel 30 de julio en que reportaron a un hombre desorientado y maltratado en el barrio Puertobello, la historia de Michael, el ciudadano alemán de 43 años, ha llegado a su desenlace más esperado: ya está de regreso en casa.

Michael, quien padece de esquizofrenia paranoide y adicción a sustancias, fue rescatado gracias a la difusión masiva en redes sociales, entre ellas la página “Bello es Bello” y al espíritu solidario de los bellanitas, quienes lo ubicaron nuevamente en el parque principal cuando el panorama parecía más oscuro.

Un proceso de rehabilitación con sello humano

Tras ser estabilizado en el Hospital Marco Fidel Suárez, donde inicialmente mostró una conducta agresiva debido a su estado de alteración, Michael fue ingresado a una fundación especializada en Copacabana. Allí, bajo medicación constante y cuidado profesional, comenzó a dejar atrás la condición de calle.

La clave del éxito fue la unión de voluntades

Oliver Häberlin: Actuó como puente vital con sus traducciones y la coordinación logística.

La Familia: Su hermana y allegados nunca se rindieron desde la distancia y finalmente viajaron a Colombia para el reencuentro.

Cooperación Internacional: La Embajada de Alemania expidió un pasaporte temporal tras el robo del original y gestionó el recibimiento en una clínica especializada en suelo europeo.

Gestiones humanitarias que salvaron vidas

El regreso no fue sencillo, según narra “Mi Bello es Bello”. Michael enfrentaba una multa de 1.900 francos suizos por exceder su permanencia en Colombia por más de 9 meses. Sin embargo, en un gesto de humanidad, Migración Colombia condonó la deuda debido a su delicado estado de salud mental.

A pesar de los delirios persistentes propios de su condición, el ver a su familia en la clínica fue el impulso definitivo. Esta semana, Michael abordó el avión que lo llevó de vuelta a Alemania, donde actualmente continúa su tratamiento médico a largo plazo.

“Si algo distingue a los bellanitas, es su espíritu solidario”

Desde la página “Mi Bello es Bello” y Minuto30, celebramos este desenlace. Sin la alerta ciudadana, la labor de trabajo social del hospital y la intervención de la policía, lo más probable es que Michael hubiera terminado como una cifra más de abandono en las calles.

Esta historia es el vivo ejemplo de que, cuando las instituciones y la comunidad se articulan, las fronteras no existen para salvar una vida.