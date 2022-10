Este fin de semana de Halloween hay cierres viales en Medellín

in

La Alcaldía de Medellín anunció los cierres viales para este fin de semana del 29 y 30 de octubre, en el que se celebra Halloween.

– Para conmemorar el Día de la Raza, se realizará el cierre total de las dos calzadas de la carrera 70 entre las calles 9 y 24 desde el 29 de octubre a las 6:00 p.m. hasta la 01:00 a.m. del 30 de octubre. (El montaje del evento requiere el cierre de la calzada oriental, el 29 de octubre entre las 12:00 m. y 5:00 p.m y el desmonte entre las 2:00 a.m y 6:00 a.m del 30 de octubre).

– En la calzada oriental de la avenida Regional, a la altura del puente Horacio Toro, permanece restringido el carril izquierdo, luego de finalizar los trabajos de reparación de la tubería del interceptor de alcantarillado que generó un socavamiento en la vía.

– En la carrera 24D, a la altura de la diagonal 25 y la carrera 24B, cerca de la parroquia Beato Mariano, se presenta cierre total de la vía, como consecuencia de la Calamidad Pública declarada para atender el deterioro del edificio Continental Towers. Se recomiendan como alternativas, la diagonal 25 (para el ingreso) y la carrera 24B (para la salida).

– En la Autopista Sur, a la altura de Parques del Río, se registran cierres programados por carriles, entre las 9:00 p. m. y las 4:00 a. m., debido a los trabajos de repavimentación de la malla vial para mejorar los accesos y las salidas del soterrado en la etapa 1ª.

– En la avenida Regional (costado occidental), entre las calles 77 y 75B, puente El Mico, se presenta cierre parcial de la vía de servicio por obras de instalación de tubería de conducción. La medida finaliza el 31 de diciembre.

– En Manrique, en el sector Palos Verdes, en la carrera 44 con calle 66, hay cierre parcial. Se pueden tomar vías alternas como la calle 67 hasta la carrera 49 (Venezuela) y Campo Valdés.

– En Villatina, se mantiene la restricción total de la carrera 15 con la calle 52. Las rutas de transporte público tienen desvíos hacia y desde el sector. Está habilitada la calle 52 que conduce al barrio Caicedo.

– Por trabajos de mitigación, en la avenida Las Palmas se presenta cierre parcial a la altura del hotel Intercontinental, desde las 9:00 p. m. y hasta las 4:00 a. m. Se pueden tomar vías alternas como la Loma de los Balsos y la vía a Loreto.

– En la avenida Las Palmas, este domingo 30 de octubre habrá contraflujo en la Transversal Superior, entre Hatoviejo y la Loma del Padre Marianito, en sentido oriente con dirección a Medellín, desde las 5:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m.

La Secretaría de Movilidad recomienda tener en cuenta las indicaciones de los agentes de tránsito, conducir con precaución, atender las señales y consultar los canales oficiales @sttmed para conocer el estado de las vías en tiempo real.

