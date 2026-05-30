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    Fin del sueño en París: Camila Osorio se despide en la tercera ronda de Roland Garros

    Camila Osorio cierra su paso por la exigente arcilla de París, dejando grandes sensaciones tras haber alcanzado esta importante instancia

    Publicado por: SoloDuque

    Camila Osorio hace historia en el Indian Wells
    Camila Osorio en una imagen de archivo. Créditos a quien corresponda
    Fin del sueño en París: Camila Osorio se despide en la tercera ronda de Roland Garros

    Resumen: Camila Osorio cierra su paso por la exigente arcilla de París, dejando grandes sensaciones tras haber alcanzado esta importante instancia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tenista colombiana Camila Osorio finalizó hoy, sábado 30 de mayo, su destacada participación en el cuadro principal de Roland Garros tras caer en un intenso partido de tercera ronda frente a la rusa Anna Kalinskaya, actual siembra número 22 del torneo.

    A pesar de mostrar una enorme capacidad de resiliencia y dominar de forma contundente la segunda manga, la cucuteña no logró mantener el ritmo en el set definitivo y terminó cediendo el tiquete a los octavos de final.

    Detalles del encuentro

    El enfrentamiento estuvo marcado por los fuertes contrastes y el dominio alterno entre ambas jugadoras:

    Primer set (6-3): La jugadora rusa hizo valer su condición de preclasificada, imponiendo las condiciones y logrando los quiebres necesarios para llevarse la ventaja inicial.

    Segundo set (0-6): Osorio mostró su mejor versión y sacó a relucir su garra característica. Jugó con gran precisión y logró «blanquear» a Kalinskaya, dejándola sin sumar un solo juego y forzando el set decisivo.

    Tercer set (6-2): Kalinskaya logró recomponerse rápidamente del golpe anímico del set anterior. Ajustó sus tiros, recuperó la solidez en su servicio y terminó superando a la colombiana para sellar su victoria.

    Con este resultado, Camila Osorio cierra su paso por la exigente arcilla de París, dejando grandes sensaciones tras haber alcanzado esta importante instancia en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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