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Resumen: Renuncia gerente de Taxi Imperial en medio de bloqueos de taxistas en El Dorado; continúan protestas en Bogotá.

Salida del gerente de Taxi Imperial se da en plena crisis en El Dorado: ya hay acuerdos con taxistas

En medio del segundo día de paro de taxistas en Bogotá y los bloqueos registrados en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado, la empresa Taxi Imperial confirmó la salida de su gerente operativo, Julio Jiménez, en medio de la tensión con el gremio.

La decisión se produjo luego de los fuertes reclamos de conductores, quienes manifestaron su inconformidad por las condiciones de operación dentro de la terminal aérea, especialmente por la implementación de medidas como el recaudo prepago y la presencia de vehículos de transporte especial.

Tras la renuncia, la compañía anunció cambios inmediatos en su estructura administrativa y operativa. De manera temporal, la gerencia quedará en manos de Valentina Hernández, quien ya había ocupado este cargo meses atrás.

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Como parte de las negociaciones para poner fin a las protestas, los taxistas lograron llegar a siete acuerdos con la empresa Taxi Imperial, lo que abrió la puerta para levantar el paro y normalizar el servicio en el aeropuerto.

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Entre las decisiones adoptadas, la empresa reiteró que el proyecto de recaudo prepago no será implementado y confirmó el retiro del personal impulsador, una de las principales exigencias del gremio.

Además, se acordó instalar una mesa de trabajo entre conductores y directivos para revisar las condiciones del servicio y mejorar la operación dentro del aeropuerto, así como solicitar a las autoridades mayor control frente al transporte informal.

El caso evidencia la tensión que persiste en el sector transporte, especialmente en puntos estratégicos como El Dorado, donde convergen intereses de distintas modalidades de servicio y se concentran las principales quejas del gremio de taxistas.

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