Resumen: El Independiente Medellín cerró su comunicado expresando su más profundo agradecimiento a Federico Spada por su profesionalismo, sentido de pertenencia y dedicación en los momentos de mayores retos para el club

Fin de un «exitoso» ciclo: El DIM confirma la salida de su gerente deportivo Federico Spada

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) sorprendió a su hinchada e hizo oficial un importante cambio en su cúpula directiva. A través de un comunicado emitido por El Equipo del Pueblo S.A., se confirmó que Federico Spada dejará su cargo como Gerente Deportivo de la institución tras un exitoso ciclo de tres años.

La noticia marca el fin de un proceso administrativo y deportivo que logró devolverle el protagonismo al equipo antioqueño tanto en el rentado local como en el escenario internacional.

Una salida planeada y un compromiso hasta el final

De acuerdo con la información entregada por el club, la salida de Spada no fue una decisión repentina. El directivo tomó la determinación por motivos familiares y la comunicó a la junta directiva desde el pasado mes de enero.

Sin embargo, demostrando su compromiso con la institución, Spada acordó mantenerse en sus funciones hasta el próximo 31 de mayo de 2026, fecha en la que el Independiente Medellín finaliza su actual participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, garantizando así el acompañamiento al equipo durante este crucial primer semestre.

Exportación de talentos y protagonismo internacional

en el comunicado, el DIM asegura que durante su gestión, comprendida entre los años 2023 y 2026, Federico Spada lideró un proyecto que estabilizó al club y le devolvió su peso competitivo. Entre los logros más destacados con el primer equipo se encuentran:

Rendimiento Continental: Bajo su dirección, el DIM se consolidó como el club colombiano que más puntos sumó en competencias internacionales,(sumando CONMEBOL Libertadores y Sudamericana, desde 2023.

Nuevos mercados: Implementó un exitoso modelo de desarrollo y proyección de jugadores, logrando concretar ventas internacionales directas a ligas exigentes y mercados atípicos como Italia, Inglaterra, Rusia y Sudáfrica.

La revolución en las divisiones menores

El comunicado del club hace un especial énfasis en que el mayor legado de Spada quedará en las bases del equipo: el fútbol formativo. Su gestión marcó hitos históricos sin precedentes para la cantera del ‘Poderoso’:

Obtención del primer título del Torneo Nacional Sub-20.

Logró la primera clasificación y participación histórica del DIM en la CONMEBOL Libertadores Sub-20.

Consiguió los primeros títulos nacionales en las categorías Sub-17 y Sub-20.

Consolidó al Medellín como el club que más jugadores aportó a la Selección Colombia Sub-17 que se coronó campeona del Sudamericano 2026.

El Independiente Medellín cerró su comunicado expresando su más profundo agradecimiento a Federico Spada por su profesionalismo, sentido de pertenencia y dedicación en los momentos de mayores retos para el club, deseándole éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.