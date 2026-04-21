Miguel Uribe en su última visita a Minuto30, poco antes del atentado de que fue víctima en el mes de junio de 1025 y que le costó la vida. Foto: Minuto30

Resumen: Tras esta captura fundamental, la justicia federal argentina ya ha puesto en marcha los mecanismos diplomáticos y jurídicos para tramitar su extradición inmediata.

¡Fin de la huida! Capturan en Argentina a Brayan Cruz, ficha clave en el atroz magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Minuto30.com .- Un contundente golpe contra el crimen organizado transnacional se acaba de registrar en el cono sur. Las autoridades confirmaron la captura en Buenos Aires, Argentina, de Brayan Ferney Cruz Castillo, uno de los presuntos responsables de la logística y articulación del doloroso magnicidio del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, perpetrado el año pasado.

Rastreado por su IP desde Colombia

La caída de este prófugo de la justicia, quien era buscado desesperadamente a nivel internacional, no fue producto del azar. Fue el resultado de una minuciosa investigación cibernética que logró rastrear su dirección IP desde Colombia hasta el territorio argentino. Esto desató un gigantesco operativo conjunto coordinado entre Interpol, la Gendarmería Nacional y la Unidad Fiscal local.

El descaro del delincuente llegó a tal punto que su verdadera identidad quedó al descubierto mientras enfrentaba una causa judicial paralela por robo, en los tribunales porteños. Al cruzar los datos, las autoridades confirmaron que este hombre, que además permanecía en el país con un estatus migratorio irregular, era el eslabón perdido en la investigación del atentado de 2025.

Nexos con las FARC y extradición inminente

De acuerdo con los reportes de inteligencia compartidos, Cruz Castillo no actuó solo: estaría directamente vinculado a las disidencias de las FARC: Segunda Marquetalia; estructura armada señalada de estar detrás del cobarde crimen que sacudió la esfera política y enlutó a Colombia.

Tras esta captura fundamental, la justicia federal argentina ya ha puesto en marcha los mecanismos diplomáticos y jurídicos para tramitar su extradición inmediata.

Se espera que en los próximos días este sujeto sea enviado a Colombia, donde deberá rendir cuentas y enfrentar todo el peso de la ley por su participación en el asesinato que estremeció al país.