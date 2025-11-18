¡Fin de la fuga! Capturado alias ‘El Chocolate’, acusado de brutal homicidio en Bogotá

Resumen: Alias ‘El Chocolate’ fue capturado por la Policía de Bogotá, señalado de haber asesinado a un hombre durante una riña ocurrida en septiembre en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El detenido, quien tiene antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas, quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el homicidio. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar hechos delictivos a la Línea 123.

Alias ‘El Chocolate’ fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en cumplimiento de una orden judicial, al ser señalado como el presunto responsable del homicidio de un ciudadano en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre de 2025, cuando una riña en plena vía pública terminó en tragedia. De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el altercado el agresor habría atacado en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante a otro hombre, quien fue trasladado a un centro médico, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Durante la verificación de antecedentes, los uniformados confirmaron que el detenido registra procesos previos por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que refuerza el prontuario criminal con el que era buscado.

“Este hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen”, señaló el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la Estación de Policía Rafael Uribe Uribe.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar situaciones que afecten la convivencia o representen riesgo para la seguridad. Para ello, reiteraron el uso de la Línea de Emergencias 123, canal clave para activar procesos investigativos y fortalecer la lucha contra el crimen en la ciudad.