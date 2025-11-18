Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Fin de la fuga! Capturado alias ‘El Chocolate’, acusado de brutal homicidio en Bogotá

    Las autoridades detallaron que el detenido habría atacado con arma cortopunzante a un hombre durante una violenta riña en Rafael Uribe Uribe.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Fin de la fuga! Capturado alias ‘El Chocolate’, acusado de brutal homicidio en Bogotá
    Foto: Policía de Bogotá.
    ¡Fin de la fuga! Capturado alias ‘El Chocolate’, acusado de brutal homicidio en Bogotá

    Resumen: Alias ‘El Chocolate’ fue capturado por la Policía de Bogotá, señalado de haber asesinado a un hombre durante una riña ocurrida en septiembre en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El detenido, quien tiene antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas, quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el homicidio. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar hechos delictivos a la Línea 123.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Alias ‘El Chocolate’ fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en cumplimiento de una orden judicial, al ser señalado como el presunto responsable del homicidio de un ciudadano en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

    Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre de 2025, cuando una riña en plena vía pública terminó en tragedia. De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el altercado el agresor habría atacado en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante a otro hombre, quien fue trasladado a un centro médico, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

    Durante la verificación de antecedentes, los uniformados confirmaron que el detenido registra procesos previos por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que refuerza el prontuario criminal con el que era buscado.

    Esto le podría interesar: Personería de Bogotá alerta por posible ‘colapso estructural’ de la Nueva EPS

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    “Este hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen”, señaló el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la Estación de Policía Rafael Uribe Uribe.

    Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar situaciones que afecten la convivencia o representen riesgo para la seguridad. Para ello, reiteraron el uso de la Línea de Emergencias 123, canal clave para activar procesos investigativos y fortalecer la lucha contra el crimen en la ciudad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.