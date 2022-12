Fin a las corridas de toros en Colombia

in

En un acto circense y arcaico que no pertenece a nuestra cultura, que hace parte de ese morbo colombiano de ver sangre y del cual muchas personas se jactan de ir con orgullo a sentarse en una tribuna a ver como maltratan a un animal, hace pocos días se prohibió en Colombia, esa práctica no propia de nuestras costumbres, y de las cuales poco a poco vamos dando pasos a ser una sociedad más civilizada.

Ver como el proceso de tortura a un animal se convierte en distracción para un ser pensante, hasta el punto de cansarlo y hacerlo merecedor de una muerte desgarradora, donde con orgullo un humano vestido para el momento e impulsado por aplausos, silbidos y un olé, le atraviesa el lomo para llegar a su corazón con una espada y hacerlo sangrar hasta que muera, es el premio que se gana un toro de lidia (como lo denominan) por ser criado con ese fin.

Los toros son mamíferos cefalizados con sistema nervioso central y una compleja red nerviosa y neuronal, con receptores del dolor, por lo que obviamente sienten dolor de la misma forma en la que lo sienten los humanos. De hecho, solo con observarlo unos pocos minutos, nos damos cuenta que al sentir que una mosca se posa en su lomo, mueven la cola para ahuyentarla.

Hay muchos argumentos creados por los defensores de esta costumbre que defienden la tesis de dicha práctica, pero clínicamente y desde la razón, son derribados por los argumentos en defensa de los animales que están en contra de la tortura y dolor.

Las corridas de toros son un arte: “El arte es la creación, la construcción, algo que eleva el espíritu y da vida, jamás la quita”. Hay muchos y reconocidos autores y artistas que se han visto fascinados por el toreo, pero eso tampoco es razón suficiente para considerarlo arte.

Algunos de los que lo defienden dicen que el toreo enamora porque “cambia la animalidad del toro, habla sobre lo trascendente de la muerte y proyecta en la lucha por la vida del toro la lucha del hombre por escapar de su animalidad y por sobrevivir, con una belleza que lo hace trascender”. Otros hablan de que es la lucha por la vida entre un toro y un hombre, sea como sea, por mucho que a alguien le pueda gustar, la discusión se acaba rápido si tenemos en cuenta que si quitamos todas estas bellas palabras lo que nos queda es un animal torturado y asesinado.

La dignidad, así como la valentía, la bravura o el honor son categorías sociales, morales y de comportamiento creadas por el ser humano, y que únicamente pueden tener sentido en él. Categorizar a un toro o a cualquier otro animal con estos adjetivos es un absurdo, puesto que el no actúa con dignidad ni deja de hacerlo, simplemente se defiende. Además, la muerte no deja de ser muerte, por mucha adulación de dignidad que se le quiera dar, al torearlo no se le está haciendo ningún favor al toro.

No hace falta mucho para poder rebatir este argumento, simplemente escuchar y leer lo que dice al respecto la UNESCO, -Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura-. Pues hace ya casi 40 años, en 1980, esta organización se pronunció sobre las corridas de toros diciendo que “la tauromaquia es el arte banal de torturar y matar animales delante de público. Algo que traumatiza a niños y adultos, que empeora el estado de los neurópatas que vean el espectáculo y desnaturaliza nuestra relación con el animal”.

El toro es un animal herbívoro cuya vida transcurre plácidamente mientras busca alimento en los pastos. En un estado natural, el toro no demuestra ningún tipo de «bravura» excepto cuando hay alguna lucha territorial, si se ve en peligro o si hay una lucha en relación a la reproducción. La variedad de los toros bravos está hecha en base a elecciones humanas de los individuos más agresivos, así como en otros ganados se han elegido para que den más leche o más carne.

Así entonces, esta nunca fue ni será una lucha de igual a igual como lo quieren hacer ver, el final de la corrida en la gran mayoría de los casos es la muerte del toro.

Nuestra sociedad está evolucionando, a quienes les gustan las corridas de toros, pueden ir entendiendo que se quedaron con su mente chiquita en el pasado.

