Fin de ‘Colombia Sin Hambre’: El Gobierno prioriza cooperativas y créditos para combatir la pobreza

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, anunció que debido a la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso y los recortes presupuestales de 2025, el programa ‘Colombia sin hambre’ dejará de existir. Según Bolívar, «Si no estamos pagando hoy ‘Colombia sin hambre’, no es porque haya un mal manejo, sino simplemente porque no hay recursos. Dependo de lo que el Ministerio de Hacienda gire, y esos fondos no llegaron», aclaró en su cuenta de X. El funcionario también explicó que este subsidio, que beneficiaba a miles de familias en situación de pobreza extrema, se eliminará en 2025 por falta de presupuesto.

El presidente Gustavo Petro respaldó esta decisión y señaló que marca un cambio en la estrategia de subsidios del gobierno. En un mensaje en su cuenta de X, Petro explicó que los nuevos subsidios estarán dirigidos a sectores específicos:

«1. A la tercera edad, con la ampliación de la reforma pensional, que beneficiará a más de 2.8 millones de personas.

2. A los menores de 6 años, hijos de mujeres pobres jefas de hogar, con la implementación de la renta del cuidado».

Petro también invitó a los beneficiarios de los antiguos subsidios a organizarse y formar cooperativas productivas, una estrategia que, según él, fomentará el autoempleo y la independencia económica. «A los jóvenes y padres pobres con hijos mayores de 6 años, los invitamos a formar cooperativas y acceder a créditos para la producción. Las cooperativas juveniles y de mujeres serán prioridad en 2025», señaló el presidente.

‘Colombia sin hambre’ era un programa clave para aliviar la inseguridad alimentaria, entregando entre $200.000 y $500.000 mensuales a familias en condiciones de vulnerabilidad. Con su fin, el gobierno busca orientar los recursos hacia nuevas políticas de inclusión laboral y empresarial, como el fomento a las cooperativas, especialmente aquellas dirigidas por mujeres y jóvenes.

Este cambio representa una transformación significativa en la política social del gobierno, alejándose de los subsidios directos y promoviendo el empoderamiento económico a través de iniciativas cooperativas y el acceso a crédito productivo. Sin embargo, la desaparición de ‘Colombia sin hambre’ deja a muchas familias en una situación de incertidumbre, mientras que la nueva estrategia plantea retos en su implementación.

