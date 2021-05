Filippo ‘Ganna’, en el inicio del Giro de Italia 2021

Minuto30.com- Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se impuso este sábado en la contrarreloj individual con la que se abrió la edición 104 del Giro de Italia.

El pedalista italiano celebró en la jornada inaugural, luego de un recorrido de 8,6 km con salida y llegada en Turín.

En este trayecto obtuvo un tiempo 8’47”, que da una velocidad media de 58,748 km.

Según informó la organización, su tiempo se sitúa en el tercer lugar en la tabla de tiempos de contrarreloj más rápidos en la historia del Giro.

De este modo, Filippo Ganna mostró de entrada sus intenciones de disputar el título y a la postre fue el primero en vestirse la maglia rosa, en esta edición.

Esta es la quinta victoria de etapa del ciclista italiano en la principal competencia de este deporte que organiza su país.

Lea también: Se conocieron fechas y horarios de partidos de Colombia en Eliminatorias

1) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 8’47”

2) Edoardo Affini (Team Jumbo Visma) a 10″

3) Tobias S. Foss (Team Jumbo Visma) a 13″

4) Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step) a 17″

5) Remi Cavagna (Deceuninck Quick-Step) a 18″

6) Jos Van Emden (Team Jumbo Visma) a 18″

7) Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) a 19″

8) Maximilian Richard Walscheid (Team Qhubeka Assos) a 19″

9) Matthias Brandle (Israel Start-Up Nations) a 22″

10) Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) a 23″

🌈 @GannaFilippo has won in Turin, taking the Maglia Rosa!

🌈 @GannaFilippo vince a Torino e si prende la Maglia Rosa!#Giro pic.twitter.com/fcI6avbJsH

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 8, 2021