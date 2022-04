¿Alcanzó a comprar? La eterna «fila» para comprar las boletas del concierto de Daddy Yankee

La compra de las boletas para algunos conciertos se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos. Y es que si bien después de la cuarentena, muchos tienen ganas de salir y ver a sus artistas preferidos, el manejo que se le está dado a la venta de las boleterías «no es el adecuado» para muchos.

La venta de las boletas para el concierto del artista urbano Daddy Yankee en Medellín, el próximo 15 de octubre, inició con retrasos en la fecha de preventa, pues inicialmente, desde que el ‘Big Boss’ anunció su concierto en la ciudad, el día estipulado para la compra de está boletería era el 25 de marzo pero está preventa nunca fue realizada y hasta el 28 de marzo confirmaron la nueva fecha.

Se llegó la fecha, el 5 de abril y en el anuncio afirmaban que la fila virtual para la compra comenzaba a las 10:00 de la mañana, pero muchos usuarios de las redes sociales denunciaron la mala organización en la plataforma para la compra de boletas y que inclusive, desde 2 días antes ya algunas personas se encontraban haciendo fila.

Las personas que lograron entrar a comprar sus boletas anuncian que aunque hacen el pago de sus boletas no les llega ningún tipo de confirmación de la compra. Otros usuarios se han quejado por la larga espera en «la fila» para poder acceder a la compra de las entradas al concierto en Medellín.

#daddyyankee Al parecer me quedé sin boleta, a @taquillalive le quedó grande informar q esta pasando, si seguimos o no en la fila virtual, si hay boletas o no. Pero quiero invitar a todos a q se queden con las ganas de ir, NO APOYEN LA REVENTA y menos si son a un precio desmedido pic.twitter.com/iCKHZNIth4

— Alexa Giraldo (@Bee_alexaa) April 6, 2022