FIFTY presenta “Nunca es tarde”, un himno de Afro Pop y AfroHouse para salir de la friendzone

Resumen: El artista colombiano FIFTY lanzó su nuevo sencillo “Nunca es tarde”, una fusión de Afro Pop y AfroHouse que aborda la temática de salir de la friendzone e invita a arriesgarse en el amor. Producida en Bogotá tras un viaje al Caribe en colaboración con creadores como Once Senpai, SainCo, Beto Urieles y Alex Jarvar, la canción combina ritmos playeros y tropicales con una narrativa romántica. El tema viene acompañado de un videoclip que plasma una historia de complicidad estival, marcando el inicio de una etapa en la que FIFTY busca consolidar la identidad del nuevo sonido caribeño para las jóvenes generaciones.

El artista colombiano FIFTY regresa a la escena musical con “Nunca es tarde”, un nuevo sencillo que fusiona las sonoridades del Afro Pop y el AfroHouse para construir una propuesta fresca, veraniega y bailable. A través de este lanzamiento, el cantante propone una visión moderna de la música del Caribe, pensada para una nueva generación que busca conectar con el baile, la libertad y el romance sin ataduras.

La propuesta conceptual de “Nunca es tarde” gira en torno a la picardía y el juego de arriesgarse en el amor. La canción está escrita desde la perspectiva de alguien que busca convencer a una gran amiga de dar un paso más allá de la amistad, abordando los miedos y las dudas cotidianas al momento de declarar los sentimientos. Con un tono cercano y optimista, la letra invita a dejar de lado los sobrepensamientos para lanzarse a vivir la experiencia.

El proceso creativo del tema se gestó en Bogotá inmediatamente después de que FIFTY regresara de un viaje por la costa colombiana. Con la inspiración del mar aún fresca, el artista se internó en el estudio junto a un equipo de reconocidos aliados de la industria, entre los que destacan los productores Once Senpai y SainCo, además de las aportaciones del pianista Beto Urieles y el compositor Alex Jarvar. Esta colaboración logró un equilibrio perfecto entre la calidez caribeña y la sofisticación del sonido urbano contemporáneo.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip oficial producido en conjunto con sus amigos Monk, Adib Navas, Mare Herrera y Nabil Jonas. La pieza audiovisual narra una historia de escapada veraniega en la que los protagonistas se infiltran en la piscina de un hotel para terminar celebrando en la playa, capturando la complicidad, la diversión y la química que surge cuando dos personas deciden finalmente arriesgarse.

Con “Nunca es tarde”, FIFTY reafirma su filosofía de vida de que siempre es preferible intentar algo antes que quedarse con la duda. Este trabajo marca una etapa decisiva en su proyección artística, consolidándolo como una de las voces emergentes con mayor identidad para reinterpretar la cultura caribeña hacia escenarios internacionales.