Resumen: Resumen: Fifi, una gansa mascota, cautivó a los viajeros del aeropuerto de San José de Costa Rica al llegar con zapatos azules y una pañoleta con su nombre, acompañando a su dueña. El video circula en redes y acumula decenas de miles de reproducciones y comentarios de ternura.

Fifi, la gansa que llegó con zapatos y pañoleta a un aeropuerto de Costa Rica y enamora en redes

Una gansa llamada Fifi se convirtió este martes en la nueva sensación de las redes sociales después de cautivar a los viajeros del aeropuerto de San José de Costa Rica, donde llegó luciendo unos zapatos azules y una pañoleta del mismo color mientras acompañaba a su dueña.

En el video que circula en redes se ve a la gansa caminar con total calma por la terminal aérea, pasar junto a los mostradores de atención al pasajero, entre las personas que hacían fila para sus trámites, y luego desplazarse por el exterior del aeropuerto, siempre al lado de su ama y con su particular atuendo.

Foto: Redes Sociales.

La publicación, compartida en la mañana de este martes 27 de octubre, acumulaba en la noche más de 81.000 reproducciones, cerca de 4.900 ‘me gusta’, más de 160 comentarios y más de 1.100 compartidos, cifras que siguen en aumento con el paso de las horas.

«Bello Fifi», «Lo aaamooo», «Bello» y «Muy educada Fifi, la amé» son apenas algunos de los mensajes que se leen en la conversación generada por el video. Una usuaria aseguró, además, que el animal «responde a su nombre» y lo calificó como «una ternurita». Varios de los comentarios van acompañados de banderas de Colombia.

Otros internautas aprovecharon para contar sus propias historias con aves de corral. «Yo tuve un pollito, luego se convirtió en un bello gallo y se llamaba FIFI», relató una usuaria. Hubo también quien bromeara con la fama de estos animales como vigilantes del hogar: «Ellos son como policías, la cuestión es si se hace una gracia, a menos que esté entrenado».

El detalle que más llama la atención del video es el atuendo de la gansa: una pañoleta azul que lleva su nombre, Fifi, y unos zapatitos del mismo color que le cubren las patas mientras camina por la terminal, una combinación que despertó la ternura de quienes la vieron en el aeropuerto y ahora de miles de personas en internet.

Fifi no es el primer ave que se vuelve viral por su pinta en pleno espacio público. Durante el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, un pato llamado Merlín se robó el corazón de los aficionados: vestía la camiseta de la Selección Mexicana y una bufanda de la FIFA, fue presentado como «embajador de la FIFA» del torneo en México y llegó a ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ocupó una silla de primera fila en la conferencia matutina del 22 de junio.

La dueña de Merlín, Carla Gómez, contó en esa ocasión que el pato usaba calcetas para proteger sus patas porque le habían robado los zapatos, una anécdota que terminó de enamorar a los usuarios. También reveló que el animal está sano y que cada domingo se come un taco de carnitas. Merlín quedó incluso entre los mejores momentos virales del Mundial, según los recuentos publicados al cierre del torneo, y el Gobierno mexicano ofreció apoyo a su familia tras conocer su historia.

Los animales con atuendos son un clásico de los contenidos más compartidos en internet, y Colombia no es la excepción: perritos que acompañan a sus dueños al trabajo, gaticas con carita de regaño y mascotas adoptadas después de historias difíciles han sido protagonistas de algunas de las notas más queridas por los lectores de Minuto30.

Por ahora, el video de Fifi sigue acumulando reacciones y compartidos, y en los comentarios ya son varios los usuarios que piden más imágenes de la gansa viajera. Algunos aseguran haberlo visto varias veces y otros lo comparten con sus familiares para alegrarles el día.

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