Resumen: El atacante norteamericano había visto la tarjeta roja durante el último encuentro frente a Bosnia Herzegovina, un partido en el que el equipo de "Las Barras y las Estrellas" logró imponerse con una sólida victoria 2-0

¡Perdonado por la FIFA! Estados Unidos recupera a Folarin Balogun para los octavos de final

Minuto30.com .- Polémica en el Mundial de fútbol, luego de que se conociera la noticia que beneficia a la selección de Estados Unidos de cara a la fase definitiva del torneo. En un giro de los acontecimientos, la FIFA decidió anular oficialmente la suspensión que pesaba sobre el delantero Folarin Balogun.

El atacante norteamericano había visto la tarjeta roja durante el último encuentro frente a Bosnia Herzegovina, un partido en el que el equipo de «Las Barras y las Estrellas» logró imponerse con una sólida victoria de 2-0.

El comité disciplinario echa marcha atrás

Tras analizar el caso, y presuntamente recibir una llamada de Trump a Infantino, el comité disciplinario del máximo ente del fútbol mundial determinó reversar la decisión arbitral inicial.

Con esta resolución a su favor, la sanción queda sin efecto y Balogun estará completamente habilitado para regresar a la cancha y disputar el crucial partido de los octavos de final.

El regreso de su referente en ataque supone un impulso anímico y táctico invaluable para el conjunto estadounidense, que ahora llegará con todo su arsenal a la ronda de eliminación directa.