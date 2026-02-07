FIFA falla contra Deportivo Cali y ordena pagar millonaria deuda a Lautaro Villegas bajo riesgo de sanciones en fichajes internacionales. Foto: Deportivo Cali

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló en contra del Deportivo Cali, aceptando la demanda interpuesta por el delantero argentino Lautaro Villegas tras el incumplimiento en el pago de su convenio de rescisión. La sentencia obliga al cuadro azucarero a cancelar tres cuotas de COP 26.432.548 cada una (un total aproximado de 79 millones de pesos), más un interés anual del 5% acumulado desde finales de 2024, otorgando un plazo perentorio de 30 días para efectuar el abono bajo la advertencia de remitir el caso al Comité Disciplinario, lo que podría derivar en sanciones severas como la prohibición de inscribir nuevos jugadores.

FIFA acepta demanda contra del Deportivo Cali por deuda con Lautaro Villegas

El panorama financiero y administrativo del Deportivo Cali suma una nueva complicación tras conocerse la decisión oficial de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial falló a favor del jugador argentino Lautaro Ezequiel Villegas, quien interpuso una demanda contra el cuadro azucarero por el incumplimiento en los pagos derivados de su convenio de rescisión, firmado a mediados de 2024.

El documento, firmado por Emilio García Silvero, director jurídico de la FIFA, ratifica que el Tribunal tiene plena jurisdicción sobre el caso y ha aceptado de manera integral las pretensiones del futbolista.

De acuerdo con la resolución, el Deportivo Cali está obligado a cancelar tres cuotas específicas de 26.432.548 cada una, lo que representa una deuda total de 79.297.644 por concepto de remuneración adeudada.

Además del capital principal, la FIFA ha impuesto una penalidad financiera que obliga al club colombiano a pagar un interés anual del 5% sobre cada una de las cuotas.

Estos intereses comenzaron a generarse progresivamente desde el 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre de 2024, y se seguirán acumulando hasta que el pago se haga efectivo en su totalidad.

FIFA acepta demanda contra del Deportivo Cali por deuda con Lautaro Villegas

La sentencia de la FIFA incluye una advertencia severa para la dirigencia del equipo verdiblanco respecto a los plazos de ejecución.

El club dispone de un periodo de 30 días para realizar el abono completo en la cuenta bancaria indicada por el demandante.

En caso de que el Deportivo Cali no cumpla con esta obligación financiera en el tiempo estipulado, el asunto será remitido automáticamente al Comité Disciplinario de la FIFA a petición del jugador.

Esta instancia podría acarrear sanciones deportivas más graves para la institución, tales como la prohibición de inscribir nuevos jugadores en los próximos mercados de pases.

Más noticias de Deporte