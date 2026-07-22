¿Fiestas o inversión social?

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Resumen: En Itagüí acabamos de vivir la celebración de la Independencia, un evento que reunió artistas de música popular, vallenato y talento local. Hasta ahí, todo parece normal. Lo que resulta difícil de entender es que el contrato para este espectáculo ronde los 1.300 millones de pesos.

Cada municipio necesita espacios para celebrar. Las fiestas hacen parte de la identidad de un pueblo, dinamizan la economía, generan empleo temporal y permiten que comerciantes, emprendedores y artistas se beneficien. Nadie sensato podría estar en contra de eso.

El problema aparece cuando las fiestas dejan de ser un complemento de una buena administración y terminan convirtiéndose en su principal carta de presentación.

En Itagüí acabamos de vivir la celebración de la Independencia, un evento que reunió artistas de música popular, vallenato y talento local. Hasta ahí, todo parece normal. Lo que resulta difícil de entender es que el contrato para este espectáculo ronde los 1.300 millones de pesos.

La cifra genera preguntas legítimas. Según lo manifestado al concejal Camilo Valencia por uno de los artistas invitados, quien sería, además, el de mayor costo, su presentación ni siquiera alcanzaría los 200 millones de pesos. Si se suman los honorarios de todos los artistas que participaron, es difícil imaginar que la nómina artística supere los 400 millones.

La respuesta del concejal Camilo Valencia es el sentimiento de muchos cuidadanos:

Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué explica la diferencia entre el costo de los artistas y el valor total del contrato?

Esa inquietud cobra aún más fuerza cuando se observa el panorama del municipio. Hoy Itagüí no tiene una obra emblemática que represente un legado para las próximas generaciones. El llamado puente de Fábricas Unidas, rebautizado como puente de San José, lleva años sin convertirse en la solución prometida. El anunciado puente del Pan de Queso será ejecutado por el municipio de Envigado, no por Itagüí.

Mientras tanto, seguimos esperando proyectos que transformen la calidad de vida de la gente.

Y ahora se anuncian las tradicionales Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, cuya inversión rondaría los 12.000 millones de pesos.

Doce mil millones de pesos.

Con una cifra de esa magnitud podrían impulsarse programas de vivienda, otorgarse becas para jóvenes, realizar mejoramientos de vivienda, fortalecer programas sociales o ejecutar obras que permanezcan durante décadas.

Insisto: no estamos en contra de las fiestas. Sería absurdo desconocer el impacto positivo que tienen sobre el comercio, el turismo y la recreación. Las ciudades también necesitan celebrar.

Lo preocupante es cuando la balanza pierde el equilibrio.

Si en Itagüí viéramos fiestas acompañadas de grandes obras, inversión social, infraestructura, oportunidades para los jóvenes y programas que reduzcan las desigualdades, seguramente este debate ni siquiera existiría.

Pero hoy la percepción es otra. La sensación es que las fiestas sí tienen recursos, velocidad y prioridad, mientras que las necesidades de la comunidad siguen esperando.

Un municipio tan próspero como Itagüí merece mucho más que conciertos y tarimas.

Merece una administración que deje obras, oportunidades y desarrollo; que piense en el largo plazo y no únicamente en el aplauso del fin de semana.

Porque gobernar no es solo entretener. Gobernar es transformar.

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