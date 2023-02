in

Según el creador de contenido, La Liendra, hace unos años tuvo un encuentro con Karol G y James Rodríguez. Según esa experiencia, tanto el futbolista como la cantante son dos grandes personas y quedó con la mejor impresión sobre ellos.

Por su parte, con el futbolista su única conexión es que a La Liendra le gusta Cristiano Ronaldo, que fue compañero del zurdo en el Real Madrid mientras con la cantante su conexión más cercana es su amigo en común, Daiky Gamboa.

Según relató ‘La Liendra’, Karol G era anfitriona de una fiesta exclusiva y lujosa en Medellín y él recibió una invitación junto a su novia Dani Duke.

“Ella (Karol G) hizo una fiesta en Medellín, totalmente privada, cerró una discoteca, invitó a Daiky, Daiky nos invitó a nosotros. Y nosotros también apoyamos la música de Karol”, comentó de inicio.

«Nosotros fuimos, chimba de fiesta. Karol G, mera parcera, mera buena gente, muy linda en persona. Y se pasó de buena gente, porque nadie pagó nada, ella pagó la cuenta de todo el mundo“, agregó.

“Luego, mencionó como fue su encuentro con James en la misma fiesta: “Solo había famosos, cuando yo llegué, miro pa’ un lado y pillo que está James Rodríguez en un palquito… Como que cruzamos miradas, yo le hago así (sonido de chiflido, abriendo los brazos) y me dice que vaya”, mencionó.

“Yo voy, lo saludo, estamos como 5 minutos. Y me dice: – ¿Se va a quedar aquí o le pega la novia?”, reveló.

Finalmente, el influenciador le dijo que tenía que ir nuevamente con Dani Duke: “Me quedé un momentico y me fui, porque sí era verdad, me pegaba la novia (risas). No la podía dejar sola, pero fue ‘cool’…”.

