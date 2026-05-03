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    ¡Fiesta completa en la Liga BetPlay! Definidos los 8 clasificados a los cuadrangulares

    Los grandes fracasos: Cali, Medellín y Millonarios eliminados

    Publicado por: SoloDuque

    Hugo Rodallega en una imagen de archivo
    ¡Fiesta completa en la Liga BetPlay! Definidos los 8 clasificados a los cuadrangulares

    Resumen: Los últimos cupos fueron los más disputados, dejando a históricos del balompié nacional por fuera de la fiesta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Liga BetPlay vivió este domingo un vibrante e infartante cierre en su fase del ‘todos contra todos. Tras una jornada simultánea llena de emociones, cálculos y tensión, el fútbol profesional colombiano ya conoce a los ocho equipos que disputarán los anhelados cuadrangulares semifinales en busca de la estrella.

    Los últimos cupos fueron los más disputados, dejando a históricos del balompié nacional por fuera de la fiesta.

    Los clasificados: Santa Fe e Inter sellaron su boleto

    El grupo de privilegio ya está completo. Independiente Santa Fe e Inter de Bogotá lograron asegurar su permanencia en la parte alta de la tabla, cerrando la fase regular con 29 y 28 puntos, respectivamente.

    De esta manera, el selecto grupo de los ocho (playoffs) quedó conformado por:

    Atlético Nacional

    Deportivo Pasto

    Once Caldas

    Junior de Barranquilla

    Deportes Tolima

    América de Cali

    Independiente Santa Fe

    Inter de Bogotá

    Los grandes fracasos: Cali, Medellín y Millonarios eliminados

    La otra cara de la moneda la vivieron varios de los equipos considerados “grandes” del país, quienes no lograron el objetivo y se despiden prematuramente del torneo.

    Deportivo Cali se quedó a las puertas de la clasificación, finalizando en la novena casilla con 27 puntos.

    Independiente Medellín vio como Águilas Doradas le ganó el partido y lo dejó sin opciones.

    Millonarios, en lo que se consolida como un semestre para el olvido, quedó eliminado con apenas 25 puntos.

    ¿Qué falta? La batalla por el ‘Punto Invisible’

    Aunque los ocho clasificados ya están definidos, la jornada dominical aún guarda un plato fuerte. A las 5:45 p. m., en el estadio Romelio Martínez, Junior y Deportivo Pasto se enfrentarán en un duelo clave para definir quién se queda con el segundo ‘punto invisible’, ventaja deportiva con la que ya cuenta Nacional y que sirve en caso de empate en puntos durante los cuadrangulares, un beneficio crucial para las aspiraciones al título.

    América se enfrenta con el colero Pereira en el mismo horario.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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