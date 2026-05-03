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Resumen: Los últimos cupos fueron los más disputados, dejando a históricos del balompié nacional por fuera de la fiesta.

¡Fiesta completa en la Liga BetPlay! Definidos los 8 clasificados a los cuadrangulares

Minuto30.com .- La Liga BetPlay vivió este domingo un vibrante e infartante cierre en su fase del ‘todos contra todos. Tras una jornada simultánea llena de emociones, cálculos y tensión, el fútbol profesional colombiano ya conoce a los ocho equipos que disputarán los anhelados cuadrangulares semifinales en busca de la estrella.

Los últimos cupos fueron los más disputados, dejando a históricos del balompié nacional por fuera de la fiesta.

Los clasificados: Santa Fe e Inter sellaron su boleto

El grupo de privilegio ya está completo. Independiente Santa Fe e Inter de Bogotá lograron asegurar su permanencia en la parte alta de la tabla, cerrando la fase regular con 29 y 28 puntos, respectivamente.

De esta manera, el selecto grupo de los ocho (playoffs) quedó conformado por:

Atlético Nacional

Deportivo Pasto

Once Caldas

Junior de Barranquilla

Deportes Tolima

América de Cali

Independiente Santa Fe

Inter de Bogotá

Los grandes fracasos: Cali, Medellín y Millonarios eliminados

La otra cara de la moneda la vivieron varios de los equipos considerados “grandes” del país, quienes no lograron el objetivo y se despiden prematuramente del torneo.

Deportivo Cali se quedó a las puertas de la clasificación, finalizando en la novena casilla con 27 puntos.

Independiente Medellín vio como Águilas Doradas le ganó el partido y lo dejó sin opciones.

Millonarios, en lo que se consolida como un semestre para el olvido, quedó eliminado con apenas 25 puntos.

¿Qué falta? La batalla por el ‘Punto Invisible’

Aunque los ocho clasificados ya están definidos, la jornada dominical aún guarda un plato fuerte. A las 5:45 p. m., en el estadio Romelio Martínez, Junior y Deportivo Pasto se enfrentarán en un duelo clave para definir quién se queda con el segundo ‘punto invisible’, ventaja deportiva con la que ya cuenta Nacional y que sirve en caso de empate en puntos durante los cuadrangulares, un beneficio crucial para las aspiraciones al título.

América se enfrenta con el colero Pereira en el mismo horario.