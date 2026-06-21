Resumen: Valdés es ampliamente reconocido por haber sido el principal estratega y fundador del temido G2, el aparato de inteligencia, contraespionaje y represión del régimen castrista

¡Fiel a los Castro! Murió Ramiro Valdés, comandante cubano que les enseñó a los chavistas a ejercer la persecución política en Venezuela

Minuto30.com .- Este 21 de junio de 2026 se confirmó en La Habana el fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez, a los 94 años de edad (nacido el 28 de abril de 1932). El dirigente, quien se encontraba hospitalizado en estado grave durante los últimos meses, fue uno de los rostros más influyentes, longevos y controvertidos de la Revolución Cubana.

Arquitecto del aparato de seguridad e inteligencia

Valdés es ampliamente reconocido por haber sido el principal estratega y fundador del temido G2, el aparato de inteligencia, contraespionaje y represión del régimen castrista. A lo largo de su carrera, ocupó cargos de inmenso poder dentro de la isla, desempeñándose en dos ocasiones como Ministro del Interior (1961-1968 y 1979-1985), además de fungir como Vicepresidente del Consejo de Estado y Ministro de Informática y Comunicaciones.

Su figura representa para muchos la consolidación de la vigilancia estatal y el control férreo sobre la disidencia política en Cuba a lo largo de seis décadas.

Vínculo histórico con la Revolución

Perteneciente a la llamada «generación histórica», Valdés acompañó a Fidel y Raúl Castro desde los primeros años de la insurrección. Participó activamente en eventos cruciales que cambiaron el rumbo de la isla:

1953: Asalto al Cuartel Moncada.

1956: Expedición del yate Granma.

1958: Alcanzó el grado de Comandante del Ejército Rebelde durante la lucha en la Sierra Maestra.

Tras darse a conocer la noticia, el actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, lamentó públicamente su muerte a través de sus redes sociales, destacando la «fidelidad absoluta» de Valdés hacia el liderazgo de los hermanos Castro y su consagración a la Revolución hasta el último día de su vida. Su fallecimiento marca la partida de uno de los últimos líderes originales del movimiento armado que tomó el poder en 1959.

El G2 y su oscuro legado de persecución”

Conocido por sus detractores y víctimas como el «Carnicero de Artemisa», Valdés fue el fundador y principal director del G2, el temido aparato de inteligencia y represión del Estado cubano. Bajo su mando, se sistematizó el control férreo sobre cualquier forma de disidencia política.

El saldo de su gestión al frente de los aparatos de seguridad es escalofriante. Se calcula que:

Al menos 70.000 cubanos fueron encarcelados por motivos políticos.

Miles de opositores enfrentaron torturas, juicios sumarios y penas de muerte ordenadas bajo la dirección de sus organismos de inteligencia.

Vínculos internacionales: Del KGB al régimen venezolano

La influencia de Valdés no se limitó a la isla; su aparato represivo extendió sus tentáculos a nivel internacional durante y después de la Guerra Fría.

Valdés mantuvo estrechos y estratégicos lazos con los servicios de inteligencia soviéticos, especialmente con la KGB. En conjunto, colaboraron en múltiples operaciones de contrainsurgencia y persecución de opositores, tanto dentro de Cuba como en otros países de América Latina.

En décadas más recientes, Valdés desempeñó un papel fundamental como asesor clave en materia de seguridad y control social para el régimen chavista en Venezuela. Se le atribuye haber exportado el modelo represivo cubano, contribuyendo directamente a la estrategia de sofocación, persecución y violencia contra disidentes y manifestantes venezolanos.

La muerte de Ramiro Valdés marca el fin de una era para la llamada «generación histórica» de la insurrección de 1959, pero deja tras de sí un profundo y doloroso legado de violaciones a los derechos humanos y vigilancia de Estado que marcó el destino de miles de familias en Cuba y América Latina.