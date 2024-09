México, 28 nov (EFE).- El español Álvaro Fidalgo, centrocampista del América, dijo este martes que no tiene posibilidades de recibir un llamado de su selección por jugar en México y por la clase de jugadores que hay en su posición en el equipo del seleccionador Luis de la Fuente.

"Hay que ser realista y yo lo soy. Estando en México y con los jugadores que hay en mi posición en la selección española, pues en este momento las posibilidades de un llamado no existen", subrayó el jugador.

Fidalgo, forjado en la cantera del Real Madrid, juega en el América desde el 2021. Desde su arribo a las Águilas ha expresado su deseo de ser llamado a su selección, posibilidad que podría mejorar de emigrar a la liga española en la que el Betis ha mostrado interés por tenerlo, aunque el nacido en Hevia lo ha descartado.

"En verano hubo un acercamiento, pero ya lo dije, mi cabeza está en el América, no pienso en otra cosa. Lo único que está en mi cabeza es la Liguilla que vamos a jugar y en que me quedan tres años de contrato con este equipo, así que no es algo que me planteé", puntualizó.

Fidalgo llegó al América en el torneo de Clausura 2021, desde entonces ha destacado como pieza fundamental en la zona de creación del equipo en el que acumula 91 partidos de fase regular, nueve goles y 15 asistencias.

El peor momento del centrocampista de 26 años en México lo vivió en la fase final del Clausura 2023 en el partido de vuelta de la semifinal ante el Guadalajara. Fue expulsado en el segundo tiempo, lo que permitió a Chivas remontar el marcador y eliminar al América.

"La Liguilla pasada me pasó lo peor que podría suceder, pero ahora tuve un gran torneo y más que una revancha aprendí que un error te puede cambiar todo, tal como sucedió con esa expulsión; aprendí a controlar mis emociones, sobre todo en partidos importantes", reconoció.

Fidalgo aseguró que nada lo distrae de su objetivo; darle a las Águilas el título de liga número 13 en su historia, para confirmarlo como el equipo más ganador del fútbol mexicano.

"Por eso estoy centrado en el América, en el inicio de esta Liguilla, en terminar mi contrato con el equipo. Tengo una gran ilusión con levantar el título de liga y todo va por buen camino para hacerlo. Mañana hay un partido muy importante contra León".

En la fase final del Apertura 2023 el América visitará este miércoles al León en el juego de ida de los cuartos de final, serie en la que es favorito.

Por: EFE