Resumen: El millón de dólares llega como un motor para escalar estos programas y garantizar que los 244 mil estudiantes y los miles de hogares beneficiados sigan teniendo un plato de comida seguro en su mesa.

Fico ya recibió el Mayors Challenge 2026 y el millón de dólares para fortalecer la lucha contra la inseguridad alimentaria

Minuto30.com .- El alcalde Federico Gutiérrez confirmó este martes que ya recibió el Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies, un premio que no solo trae prestigio internacional, sino un recurso clave de un millón de dólares para robustecer la lucha contra la inseguridad alimentaria.

El reconocimiento pone a Medellín en el mapa global de la innovación social, siendo seleccionada entre más de 630 ciudades del mundo. Este capital será inyectado directamente en la Alianza Cero Hambre, la estrategia que une al sector público, privado y a la ciudadanía para atacar una problemática que, al inicio de la actual gestión, afectaba a más de 582 mil personas y cobraba vidas por desnutrición infantil.

Los resultados que permitieron este premio son contundentes: la ciudad logró reducir el hambre del 28% al 19% y alcanzó la tasa de desnutrición infantil más baja de su historia. Además, hitos como Buen Comienzo 365 y el rescate de alimentos mediante inteligencia artificial con EatCloud (que sirve 480 mil platos al mes) demostraron que Medellín está usando tecnología y gestión eficiente para salvar vidas.

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Lo más valioso de este logro es el impacto humano detrás de las cifras. Con dos años seguidos sin muertes por desnutrición infantil, el millón de dólares llega como un motor para escalar estos programas y garantizar que los 244 mil estudiantes y los miles de hogares beneficiados sigan teniendo un plato de comida seguro en su mesa.