Fico rechaza liberación de presuntos explotadores sexuales

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó su indignación a través de su cuenta de X (antes Twitter) ante la liberación de presuntos explotadores sexuales de menores. El mandatario aseguró que no es aceptable que este tipo de criminales queden en libertad, ya que su administración está dando una lucha muy dura para acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

El mensaje de Gutiérrez concluye con la promesa de que «seguiremos. No pararemos», reiterando su compromiso con la seguridad y la protección de los menores en la ciudad.

No puede ser que queden en libertad los explotadores sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Estamos dando una lucha muy dura para acabar con esto.

La noche que no debió pasar

El insólito caso ha generado una fuerte polémica en Medellín. Dos hombres, uno de ellos de doble nacionalidad (colombiana y estadounidense), fueron capturados después de que denunciaran un robo del que, presuntamente, fueron víctimas por parte de dos menores de 14 y 17 años. Sin embargo, la investigación reveló que el robo se produjo tras un intento de explotación sexual.

Según el relato de los hechos, los hombres habrían contactado a las adolescentes a través de redes sociales y les ofrecieron $500.000 a cada una por pasar la noche con ellos. No obstante, al llegar la mañana, no les pagaron, por lo que las menores, en una acción de «cobro», se llevaron tres celulares y varias tarjetas de crédito.

Tras el robo, los hombres acudieron a la Policía para denunciar el hurto. Sin embargo, al llegar las autoridades, las jóvenes confesaron la verdad, lo que dio un giro inesperado a la investigación. Al final, los cuatro implicados fueron llevados por las autoridades para responder por sus delitos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto en ese momento, informando que los dos hombres fueron capturados por el delito de explotación sexual de menores, mientras que las dos jóvenes fueron aprehendidas por hurto.

En ese momento, el mandatario concluyó afirmando que con este procedimiento se garantizan los derechos de los cuatro implicados y se envía un mensaje de lucha contra la explotación sexual de los menores.