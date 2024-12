Fico participa en la Cumbre Mundial de las Ciudades en Singapur

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, participa por estos días en la Cumbre Mundial de las Ciudades (WCS) en Singapur, donde alcaldes, líderes empresariales y expertos discuten cómo las ciudades pueden ser habitables y sostenibles, y sobre la necesidad de que las urbes se rejuvenezcan, reinventen y reimaginen para convertirse en lugares más inteligentes y resilientes.

Este domingo, el mandatario hizo parte del foro que estuvo presidido por Desmond Lee, ministro de Desarrollo Nacional de Singapur. En este espacio se debatió el modo en que los alcaldes pueden articular los esfuerzos desde lo físico y digital, para alcanzar los objetivos de sus ciudades en aras de un futuro sostenible e integrador.

“En la década de los 90´s fuimos catalogados como la ciudad más violenta del mundo. Hoy somos un destino turístico de primer nivel gracias a nuestro talento: cantantes, deportistas y artistas. Esta transformación fue gracias al sector privado, público, la academia, la sociedad civil. A la construcción de comunidad. La Medellín de hoy, si

fuera un país, sería el quinto con más descargas de sus artistas en Spotify; además, es la ciudad de hispanoamérica que más nómadas digitales está recibiendo”, dijo Gutiérrez.

También indicó que en la capital antioqueña se cambió el cemento por verde. “En nuestra primera administración, 2016-2019, entregamos más de 30 corredores verdes”, explicó. Y agregó que durante los próximos cuatros años, mínimamente, el 30 % de las obras públicas integrarán infraestructura verde en su diseño y ejecución.

La segunda intervención del alcalde Gutiérrez en la WCS 2024 fue este lunes. El tema del panel fue el papel que desempeñan el compromiso comunitario y el gobierno participativo en la traducción de las políticas nacionales al ámbito de la ciudad, especialmente en el contexto de la creación de espacios urbanos habitables e incluyentes.

“Vamos recuperando la confianza y el orgullo; tenemos la cifra de homicidios más baja en 40 años. Hemos logrado convertirnos en una ciudad turística, con gran captación de eventos internacionales y una gran locación para rodajes audiovisuales. Somos una ciudad competitiva en la región”, explicó.

Además, recordó lo positivo que fue para la ciudad haber ganado en 2016 el prestigioso premio Lee Kuan Yew. “Teníamos todo en contra: pobreza, violencia, no teníamos instituciones fuertes. Y, sin embargo, hemos logrado construir una ciudad que no es perfecta pero es vivible, en la que no solo los locales quieren vivir, y que es un ejemplo para el mundo”.

En horas de la tarde tuvo una sesión especial convocada para los alumnos del Premio Mundial de la Ciudad Lee Kuan Yew. En esta reunión, el alcalde mostró dos proyectos clave que ilustran este enfoque: la transformación del Centro durante su primera administración y Parques del Río Norte.

Mañana, martes 4 de junio, Federico Gutiérrez finalizará su participación en la Cumbre Mundial de Ciudades en la mesa redonda donde el tema será el futuro de los centros urbanos.