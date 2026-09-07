Resumen: Un juzgado declaró improcedente la acción con la que el exmandatario buscaba proteger su buen nombre y frenar las acusaciones de corrupción en su contra. El despacho determinó que el conflicto hace parte del debate político y que existen otras vías legales para dirimirlo.

Fico no tendrá que retractarse por llamar a Quintero «jefe de la banda»

Minuto30.com .- El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sumó una nueva derrota en los estrados judiciales frente a su sucesor y actual mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez. En las últimas horas, se conoció que un juzgado declaró improcedente una acción de tutela con la que Quintero pretendía que se ampararan sus derechos al buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y la dignidad humana.

El origen de la disputa

La molestia de Quintero radicaba en una serie de publicaciones realizadas por Gutiérrez en la red social ‘X’,especialmente el 28 de febrero de 2026. Según el exalcalde, su sucesor emprendió una campaña sistemática de estigmatización al tildarlo de “jefe de la banda, corrupto y líder de una estructura criminal” responsable de saquear a Medellín.

Quintero argumentó que, al no existir una condena en firme en su contra, dichas expresiones vulneraban sus derechos al presentarse como hechos ciertos y no como opiniones.

Los motivos del juez para negar la tutela

Tras analizar el recurso, el despacho judicial desestimó las pretensiones del exmandatario basándose en tres argumentos clave:

Contexto de debate público: El juez advirtió que las tensiones se enmarcan en un evidente enfrentamiento político, un escenario donde los usuarios expresan libremente sus opiniones en redes sociales.

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Existen otras vías legales: El juzgado fue claro en señalar que la tutela no es el mecanismo idóneo. Si Quintero considera que se le está atribuyendo un delito, calumnia o injuria, debe acudir a la justicia penal y disciplinaria ordinaria para presentar las denuncias correspondientes.

Falta de perjuicio irremediable: El fallo concluyó que no se demostró un daño inminente, certero y urgente que justificara la intervención excepcional de un juez de tutela. Además, se le recordó a la parte accionante que los reclamos por publicaciones deshonrosas deben tramitarse primero a través de las solicitudes directas de eliminación que ofrecen las propias redes sociales.

La decisión judicial de primera instancia establece que, en caso de no ser impugnada, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.