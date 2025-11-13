Resumen: Victoria legal del alcalde Fico Gutiérrez: Isabel Zuleta se retracta públicamente ante la Corte Suprema de Justicia y desmiente que le consten vínculos del mandatario de Medellín con criminales.

Fico le gana la batalla a Isabel Zuleta ante la Corte Suprema ¡Le tocó retractarse por lo dicho en «el tarimazo»!

Minuto03.com .- El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, anunció el éxito de su denuncia penal contra la dirigente política Isabel Zuleta. Tras una diligencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, Zuleta se vio obligada a retractarse públicamente de las acusaciones que había proferido contra el mandatario en el «tarimazo».

La Retractación Pública de Isabel Zuleta: no le consta lo que dijo de Fico en «el tarimazo»

En cumplimiento del acuerdo alcanzado el 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, Isabel Zuleta publicó su retractación.

«Hoy 13 de noviembre de 2025, según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodriguez Castellanos, según la querella instaurada por el señor Federico Gutiérrez manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella. De manera particular debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutierrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales»

Fico reacciona

El alcalde Gutiérrez, refiriéndose a Zuleta y a sus declaraciones dijo que es «aliada de Petro y a la que le encanta “quemar” personas y destruirles su buen nombre… Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas»; el alcalde «celebró la decisión judicial». Afirmó que las declaraciones emitidas en el «Tarimazo» y otros medios eran puras calumnias.

El mandatario reafirmó su compromiso con la verdad y la defensa de su buen nombre: «Yo trabajo con mucho amor por Medellín y que ni crean que nos quedamos callados frente a las mentiras. Confiamos en la Justicia.»

La decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pone fin a la querella instaurada por Gutiérrez. Este resultado obliga a Zuleta a desmentir las graves acusaciones de supuestos vínculos criminales, validando la postura del alcalde de Medellín frente a los ataques políticos en su contra.

Fico victorioso ante «las mentiras de la Zuleta»

