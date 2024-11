En atención a la marcha que está convocada a nivel nacional para el jueves ocho de febrero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez rechazó que esta movilización esté siendo promovida por el Gobierno Nacional y aseguró que habrá todas las garantías, si la jornada es pacífica.

“Que el Gobierno Nacional promueva una marcha en contra de la Fiscalía General de la Nación es una ruptura institucional. Mi respaldo absoluto al Fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

El alcalde de la capital antioqueña aseguró que garantizarán la protesta, pero permitirán la violencia:

“A los que decidan marchar mañana: la protesta pacífica se respeta y se acompaña, pero la violencia se contrarresta. No vamos a permitir desmanes, no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la gente ni tampoco los bienes públicos ni privados”, agrega el tuit.

El mensaje se dio luego del Consejo de Seguridad metropolitano que se realizó liderado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

